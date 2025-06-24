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عربي-دولي

"الصديقة قطر"... هذا علّقت إيران على ضربات العديد

Lebanon 24
24-06-2025 | 05:22
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أكدت إيران أن هجومها الصاروخي على قاعدة العديد في قطر هو عمل دفاعي، لا علاقة له بقطر التي وصفتها بالجارة الصديقة.
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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "الضربات العسكرية التي نفذتها إيران على القاعدة العسكرية الأميركية "العديد" جاءت في إطار حقنا المشروع في الدفاع عن النفس، بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ردا على العدوان الأميركي غير المبرر على وحدة أراضي وسيادة إيران الوطنية، والذي وقع في 22 حزيران 2025".

وأضاف بقائي: "هذا العمل الدفاعي لا علاقة له بجارتنا الصديقة قطر، حيث تربطنا بها علاقات ممتازة وعميقة الجذور".

وشدد على أن إيران "تؤكد التزامها الكامل بسياسة حسن الجوار تجاه دولة قطر وسائر دول الجوار".

وتابع: "نحن عازمون على عدم السماح لعدوان الولايات المتحدة وإسرائيل وسياساتهما الخبيثة والإجرامية ضد إيران بأن تُحدث شرخًا بيننا وبين الدول الشقيقة في المنطقة".
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