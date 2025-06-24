"الصديقة قطر"... هذا علّقت إيران على ضربات العديد

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أكدت أن هجومها الصاروخي على في قطر هو عمل دفاعي، لا علاقة له بقطر التي وصفتها بالجارة الصديقة.وقال المتحدث الرسمي باسم بقائي، إن "الضربات العسكرية التي نفذتها العسكرية الأميركية "العديد" جاءت في إطار حقنا المشروع في الدفاع عن النفس، بموجب المادة 51 من ميثاق ، ردا على العدوان الأميركي غير المبرر على وحدة أراضي وسيادة إيران الوطنية، والذي وقع في 22 حزيران 2025".وأضاف بقائي: "هذا العمل الدفاعي لا علاقة له بجارتنا الصديقة قطر، حيث تربطنا بها علاقات ممتازة وعميقة الجذور".وشدد على أن إيران "تؤكد التزامها الكامل بسياسة حسن الجوار تجاه وسائر دول الجوار".وتابع: "نحن عازمون على عدم السماح لعدوان وإسرائيل وسياساتهما الخبيثة والإجرامية ضد إيران بأن تُحدث شرخًا بيننا وبين الدول الشقيقة في المنطقة".