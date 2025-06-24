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عربي-دولي

الأردن رحب باتفاق وقف إطلاق النار وأهميته في خفض التصعيد في المنطقة

Lebanon 24
24-06-2025 | 06:41
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‏رحّب الأردن اليوم بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل، وأكّد أهمية هذا الاتفاق في خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. 
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‏وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير  سفيان القضاة:" إن المملكة تؤكّد ضرورة التزام الاتفاق حماية للمنطقة من تبعات المزيد من التدهور، واعتماد الحوار والديبلوماسية سبيلًا للتعامل مع كل الأزمات وفق القانون الدولي وميثاق  الأمم المتحدة". 

‏وشدّد القضاة على أن" التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية عبر تنفيذ حل الدولتين هو مفتاح الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وعلى ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ينهي العدوان الإسرائيلي والكارثة الإنسانية التي يسبّب وإطلاق حراك سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية". (الوكالة الوطنية)
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