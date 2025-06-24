الأردن رحب باتفاق وقف إطلاق النار وأهميته في خفض التصعيد في المنطقة

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‏رحّب الأردن اليوم بإعلان الرئيس الأمريكي التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل، وأكّد أهمية هذا الاتفاق في خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.‏وقال الناطق الرسمي باسم وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة:" إن تؤكّد ضرورة الاتفاق حماية للمنطقة من تبعات المزيد من التدهور، واعتماد الحوار والديبلوماسية سبيلًا للتعامل مع كل الأزمات وفق القانون الدولي وميثاق ".‏وشدّد القضاة على أن" التوصل لحل عادل للقضية عبر تنفيذ حل الدولتين هو مفتاح الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وعلى ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ينهي العدوان والكارثة الإنسانية التي يسبّب وإطلاق حراك سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية". (الوكالة الوطنية)