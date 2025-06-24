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عربي-دولي

زيلينسكي يؤكد استحالة انضمام أوكرانيا "للناتو" حاليا

Lebanon 24
24-06-2025 | 06:40
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أكد الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن انضمام بلاده إلى حلف "الناتو" غير ممكن في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الظروف الحالية تحول دون تحقيق هذا الهدف.
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وقال زيلينسكي إن "الانضمام إلى الناتو غير ممكن اليوم"، مؤكدا أن الشراكة مع أوكرانيا تعود بالفائدة على الحلف، دون الخوض في مسألة استمرار سعي كييف للعضوية، أو الإعلان صراحة عن تخلي بلاده عن طموحاتها المستقبلية في هذا الاتجاه.

ويأتي هذا التصريح عشية انطلاق قمة الناتو المقررة يومي 24 و25 حزيران، والتي يشارك فيها نحو 45 من رؤساء الدول والحكومات، و45 وزير خارجية ودفاع، إلى جانب حوالي ستة آلاف عضو في الوفود الرسمية.
 
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