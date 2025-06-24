زيلينسكي يؤكد استحالة انضمام أوكرانيا "للناتو" حاليا

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أكد الرئيس الاوكراني بأن انضمام بلاده إلى حلف " " غير ممكن في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الظروف الحالية تحول دون تحقيق هذا الهدف.وقال إن "الانضمام إلى الناتو غير ممكن اليوم"، مؤكدا أن الشراكة مع تعود بالفائدة على الحلف، دون الخوض في مسألة استمرار سعي للعضوية، أو الإعلان صراحة عن تخلي بلاده عن طموحاتها المستقبلية في هذا الاتجاه.ويأتي هذا التصريح عشية انطلاق قمة الناتو المقررة يومي 24 و25 حزيران، والتي يشارك فيها نحو 45 من رؤساء الدول والحكومات، و45 وزير خارجية ودفاع، إلى جانب حوالي ستة آلاف عضو في الوفود الرسمية.