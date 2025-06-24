29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زيلينسكي يؤكد استحالة انضمام أوكرانيا "للناتو" حاليا
Lebanon 24
24-06-2025
|
06:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس الاوكراني
فلاديمير زيلينسكي
بأن انضمام بلاده إلى حلف "
الناتو
" غير ممكن في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الظروف الحالية تحول دون تحقيق هذا الهدف.
Advertisement
وقال
زيلينسكي
إن "الانضمام إلى الناتو غير ممكن اليوم"، مؤكدا أن الشراكة مع
أوكرانيا
تعود بالفائدة على الحلف، دون الخوض في مسألة استمرار سعي
كييف
للعضوية، أو الإعلان صراحة عن تخلي بلاده عن طموحاتها المستقبلية في هذا الاتجاه.
ويأتي هذا التصريح عشية انطلاق قمة الناتو المقررة يومي 24 و25 حزيران، والتي يشارك فيها نحو 45 من رؤساء الدول والحكومات، و45 وزير خارجية ودفاع، إلى جانب حوالي ستة آلاف عضو في الوفود الرسمية.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: الوزير روبيو ونظيره البريطاني اتفقا على استحالة تطوير أو امتلاك إيران سلاحاً نووياً
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الوزير روبيو ونظيره البريطاني اتفقا على استحالة تطوير أو امتلاك إيران سلاحاً نووياً
24/06/2025 18:27:43
24/06/2025 18:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
المجر: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يهددنا
Lebanon 24
المجر: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يهددنا
24/06/2025 18:27:43
24/06/2025 18:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: من الصعب استئناف المشاورات الأمنية مع الناتو حاليا
Lebanon 24
الكرملين: من الصعب استئناف المشاورات الأمنية مع الناتو حاليا
24/06/2025 18:27:43
24/06/2025 18:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يؤكد استعداده للقاء بوتين وترامب وأردوغان في "أي يوم"
Lebanon 24
زيلينسكي يؤكد استعداده للقاء بوتين وترامب وأردوغان في "أي يوم"
24/06/2025 18:27:43
24/06/2025 18:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
سوريا بين رسائل الدم ومشروع الإفراغ الصامت
Lebanon 24
سوريا بين رسائل الدم ومشروع الإفراغ الصامت
11:00 | 2025-06-24
24/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من وحدة 888... مقتل جندي إسرائيلي بصاروخ إيراني وهذه هويته (صورة)
Lebanon 24
من وحدة 888... مقتل جندي إسرائيلي بصاروخ إيراني وهذه هويته (صورة)
11:24 | 2025-06-24
24/06/2025 11:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم حصيلة القتلى في إيران وإسرائيل جراء الحرب
Lebanon 24
إليكم حصيلة القتلى في إيران وإسرائيل جراء الحرب
11:19 | 2025-06-24
24/06/2025 11:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بينها لبنان... الخطوط الفرنسية تعلن استئناف رحلاتها إلى عدة دول
Lebanon 24
بينها لبنان... الخطوط الفرنسية تعلن استئناف رحلاتها إلى عدة دول
11:06 | 2025-06-24
24/06/2025 11:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُغلق إيران مضيق هرمز؟.. خبير يُوضح
Lebanon 24
هل ستُغلق إيران مضيق هرمز؟.. خبير يُوضح
10:48 | 2025-06-24
24/06/2025 10:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف لبنان وجديد التعميمين 158 و 166
Lebanon 24
مصرف لبنان وجديد التعميمين 158 و 166
01:30 | 2025-06-24
24/06/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. قرار من "الميديل إيست" بعد قصف قطر
Lebanon 24
في لبنان.. قرار من "الميديل إيست" بعد قصف قطر
13:34 | 2025-06-23
23/06/2025 01:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة نيابية الاثنين لاقرار الزيادة للعسكريين والحكومة تقر "رواتب خيالية" للهيئات الناظمة
Lebanon 24
جلسة نيابية الاثنين لاقرار الزيادة للعسكريين والحكومة تقر "رواتب خيالية" للهيئات الناظمة
22:07 | 2025-06-23
23/06/2025 10:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون في قطر يروون لحظات "القصف الإيراني".. هذا ما حصل
Lebanon 24
لبنانيون في قطر يروون لحظات "القصف الإيراني".. هذا ما حصل
14:25 | 2025-06-23
23/06/2025 02:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف لبنان".. بيانٌ إسرائيلي وهذا ما جاء فيه
Lebanon 24
عن "قصف لبنان".. بيانٌ إسرائيلي وهذا ما جاء فيه
11:36 | 2025-06-23
23/06/2025 11:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:00 | 2025-06-24
سوريا بين رسائل الدم ومشروع الإفراغ الصامت
11:24 | 2025-06-24
من وحدة 888... مقتل جندي إسرائيلي بصاروخ إيراني وهذه هويته (صورة)
11:19 | 2025-06-24
إليكم حصيلة القتلى في إيران وإسرائيل جراء الحرب
11:06 | 2025-06-24
بينها لبنان... الخطوط الفرنسية تعلن استئناف رحلاتها إلى عدة دول
10:48 | 2025-06-24
هل ستُغلق إيران مضيق هرمز؟.. خبير يُوضح
10:46 | 2025-06-24
العراق يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
فيديو
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
24/06/2025 18:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
24/06/2025 18:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
24/06/2025 18:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24