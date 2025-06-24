الحكم بالإعدام على مسؤول صيني كبير سابق بتهمة الرشوة

Advertisement

أعلن التلفزيون الصيني صدور حكم بالإعدام على داي داو جين، لجنة الشعبي السابق بمقاطعة هونان بعد إدانته بالرشوة.وقد أعلنت محكمة الشعب المتوسطة بمدينة تشوهاي بمقاطعة الحكم يوم الثلاثاء في قضية داي داو جين.وجاء في البيان: "حكم على المتهم داي داو جين بالإعدام بتهمة الرشوة مع تأجيل التنفيذ لمدة عامين، إلى جانب الحرمان من الحقوق السياسية ومصادرة جميع ممتلكاته الشخصية."كما تم اصدار أمر بمصادرة الممتلكات والدخل الذي حصل عليه الموظف بشكل غير قانوني لتحويله إلى ، وفي حال وجود نقص، سيتم متابعة تحصيل المبلغ المتبقي.وأوضح التلفزيون الصيني أن المحكمة وجدت أن داي داو جين استغل مناصبه الرسمية لأغراض شخصية، وقبل بشكل مباشر أو عبر أقاربه "أموالا ومنافع مادية بشكل غير قانوني بلغ مجموعها أكثر من 107 ملايين يوان (حوالي 14.9 مليون دولار)."وبعد تقاعده، حصل داي داو جين، مستخدما علاقاته السابقة، على ممتلكات غير مشروعة بقيمة 3.66 مليون يوان (حوالي 510 آلاف دولار).وكانت الشعبية في قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق داي داو جين في آب 2024.