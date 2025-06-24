رغم إتّصال ترامب بنتنياهو... ماذا استهدفت إسرائيل في إيران؟

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استهدفت أحد الرادارات في شمال ، ردا على الصواريخ التي أطلقت قبل ساعات على إسرائيل.وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أنه "سمع دوي انفجار في مدينة بابلسر في محافظة مازندران شمال "، مبينة أنّ "سيارات الإنقاذ والإسعاف توجهت نحو موقع الانفجار".وقال مسؤول إسرائيلي لموقع "أكسيوس" الأميركي إن " اتصل برئيس الوزراء ، وطلب منه عدم شن هجوم على إطلاقا". (روسيا اليوم)