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رغم إتّصال ترامب بنتنياهو... ماذا استهدفت إسرائيل في إيران؟

Lebanon 24
24-06-2025 | 08:11
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استهدفت إسرائيل أحد الرادارات الإيرانية في شمال طهران، ردا على الصواريخ التي أطلقت قبل ساعات على إسرائيل.
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وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أنه "سمع دوي انفجار في مدينة بابلسر في محافظة مازندران شمال ايران"، مبينة أنّ "سيارات الإنقاذ والإسعاف توجهت نحو موقع الانفجار".

وقال مسؤول إسرائيلي لموقع "أكسيوس" الأميركي إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطلب منه عدم شن هجوم على إيران إطلاقا". (روسيا اليوم)
 
 
 
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