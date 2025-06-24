إيران تعلن مقتل قائد جهاز حماية المعلومات في قوات الباسيج

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أفادت وكالة "فارس" للأنباء بمقتل قائد جهاز حماية المعلومات في قوات الباسيج تقي يوسف وند.جاء ذلك خلال هجوم صاروخي استهدف عدة مواقع في العاصمة أمس، والذي نسبته السلطات إلى "النظام ".وأعلن التابع للحرس الثوري في محافظة لرستان (غرب إيران)، أن الهجوم الصاروخي أدى إلى استشهاد القائد يوسف وند، مشيرا إلى أن مراسم تشييع الجثمان ستقام صباح يوم الأربعاء في مقبرة مدينة سلسلة بمحافظة لرستان.يذكر أن قوات الباسيج تشكل أحد الأجنحة الرئيسية التابعة للحرس الثوري ، وتلعب دورا محوريا في الأمن الداخلي وحماية المنشآت الحيوية في البلاد.