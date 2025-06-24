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عربي-دولي

هكذا أثرت المخاوف الأمنيّة على حفل زفاف جيف بيزوس!

Lebanon 24
24-06-2025 | 08:33
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يُعد اليخت الفاخر "كورو"، الذي تبلغ قيمته نحو 500 مليون دولار، رمزاً بارزاً لثروة جيف بيزوس الهائلة، وكان من المقرر أن يرسو في ميناء سان باسيليو في مدينة البندقية الإيطالية طوال فترة احتفالات زفافه من لورين سانشيز هذا الأسبوع.
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لكن، وبعد موجة احتجاجات صاخبة شهدتها المدينة، إلى جانب تصاعد المخاوف الأمنية عالمياً، قرّر بيزوس وخطيبته تعديل خطتهما في اللحظة الأخيرة.
 
وبدلاً من التوجه إلى البندقية، اختار الثنائي البقاء في البحر قبالة سواحل كرواتيا، حيث يمضيان حالياً وقتهما على متن "كورو"، بعيداً عن الأنظار والتجاذبات الأمنية.
 
وقد يستقل الزوجان مروحية إلى مهبط الطائرات المروحية في ليدو، ثم يستقلان قوارب مائية لحضور حفل زفافهما، الذي يُقال إنه سيُقام في المدرج الموجود في أراضي المجمع الذي تملكه وتديره مؤسسة "سيني" في سان جورجيو. (الامارات 24)
 
 
 
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