هكذا أثرت المخاوف الأمنيّة على حفل زفاف جيف بيزوس!

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لكن، وبعد موجة احتجاجات صاخبة شهدتها المدينة، إلى جانب تصاعد المخاوف الأمنية عالمياً، قرّر بيزوس وخطيبته تعديل خطتهما في اللحظة الأخيرة. يُعد اليخت الفاخر "كورو"، الذي تبلغ قيمته نحو 500 مليون دولار، رمزاً بارزاً لثروة الهائلة، وكان من المقرر أن يرسو في ميناء سان في مدينة طوال فترة احتفالات زفافه من هذا الأسبوع.لكن، وبعد موجة احتجاجات صاخبة شهدتها المدينة، إلى جانب تصاعد المخاوف الأمنية عالمياً، قرّر بيزوس وخطيبته تعديل خطتهما في اللحظة الأخيرة.

وبدلاً من التوجه إلى البندقية، اختار البقاء في البحر قبالة سواحل ، حيث يمضيان حالياً وقتهما على متن "كورو"، بعيداً عن الأنظار والتجاذبات الأمنية.

وقد يستقل الزوجان مروحية إلى مهبط الطائرات المروحية في ليدو، ثم يستقلان قوارب مائية لحضور حفل زفافهما، الذي يُقال إنه سيُقام في المدرج الموجود في أراضي المجمع الذي تملكه وتديره مؤسسة "سيني" في سان . (الامارات 24)