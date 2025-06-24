بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.. أين اليورانيوم المخصب؟

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ذكرت "العربية" أنّه على الرغم من مضي ساعات على إعلان الرئيس الأميركي المفاجئ وقف إطلاق النار بين وإسرائيل بعد 12 يوماً من المواجهات غير المسبوقة، فلا تزال التفاصيل غير واضحة. وطفت العديد من الأسئلة إلى السطح عقب هذا الإعلان، لاسيما بعد تأكيد أن لن تعيد بناء منشآتها النووية أبداً.في المقابل، أكد المتحدث باسم كمال وندي، أن "الصناعة النووية لن تتوقف".بدوره شدد رئيس الوكالة النووية محمد على أن بلاده استعدت قبل الضربات الأميركية على المنشآت النووية، من أجل إعادة تأهيلها.، أعلن مندوب إيران لدى في ، أمير سعيد إيرواني، أن بلاده لن تتنازل عن "حقها غير القابل للنقاش في الطاقة النووية السلمية".إذا، لا تزال طهران متمسكة بحقها في الطاقة النووية السلمية، لكن كيفية تنفيذ "هذا الحق" لا تزال غير واضحة.وفي السياق، أفادت "العربية" أنه خلال الساعات المقبلة قد يوضع إطار أكثر دقة حول الاتفاق بين البلدين.كما أوضحت أن أية صيغة نصية واضحة لم تتبلور، أو توضع على الطاولة، مشيرة إلى أن ما حصل "إعلان لوقف النار وليس اتفاقاً".وأضاف أن التقديرات الحالية تشير إلى أن الجزء الأكبر من اليورانيوم المخصب دفن تحت الأنقاض في منشأة فوردو.لكن لا تزال تحقق في ما إذا كان الجانب هرب كميات من هذا اليورانيوم ونقلها إلى مواقع أخرى خارج المنشآت الثلاث التي ضربت أصفهان ونطنز وفوردو.كذلك لا يزال الغموض يلف مصير البرنامج الصاروخي الإيراني، لاسيما أن طهران كانت أكدت أكثر من مرة خلال الحرب أنه لا يمكن التفاوض على حقها "الدفاعي"، علماً أن إسرائيل كانت زعمت أكثر من مرة أيضا أنها دمرت أغلب منصات إطلاق الصواريخ الباليستية في إيران. (العربية)