Advertisement

عربي-دولي

كان لواءً في عهد الأسد... توقيف المسؤول عن "حاجز الموت" في سوريا

Lebanon 24
24-06-2025 | 09:29
A-
A+
Doc-P-1381949-638863795006439771.jpg
Doc-P-1381949-638863795006439771.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية السورية القبض على اللواء في جيش النظام السابق موفق نظير حيدر، قائد الفرقة الثالثة والمسؤول عن حاجز القطيفة الذي عرف بـ"حاجز الموت".
Advertisement


وجاء في بيان وزارة الداخلية السورية: "تورط اللواء حيدر في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات صارخة بحق المدنيين، وقد تقرر إحالته إلى إدارة مكافحة الإرهاب للتحقيق، تمهيداً لعرضه على القضاء المختص". (روسيا اليوم)
 
 
 

مواضيع ذات صلة
وزير الطوارئ السوري: سوريا لن تعود كما كانت في عهد ⁧‫الأسد‬⁩ البائد وسنعيد بناءها بسواعد أبنائها
lebanon 24
24/06/2025 18:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يُعلن سحب "لواء المظليين" من سوريا
lebanon 24
24/06/2025 18:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه هدية العيد لعوائل جنود وضباط من عهد الأسد
lebanon 24
24/06/2025 18:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ترفيع العميد محمد خير حسن لرتبة لواء وتعيينه نائبا لوزير الدفاع في سوريا
lebanon 24
24/06/2025 18:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-06-24
11:24 | 2025-06-24
11:19 | 2025-06-24
11:06 | 2025-06-24
10:48 | 2025-06-24
10:46 | 2025-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24