كان لواءً في عهد الأسد... توقيف المسؤول عن "حاجز الموت" في سوريا

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ألقت في محافظة القبض على اللواء في جيش النظام السابق موفق نظير ، قائد الفرقة الثالثة والمسؤول عن حاجز الذي عرف بـ"حاجز الموت".وجاء في بيان : "تورط اللواء حيدر في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات صارخة بحق المدنيين، وقد تقرر إحالته إلى للتحقيق، تمهيداً لعرضه على المختص". (روسيا اليوم)