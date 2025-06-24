بالأسماء... هؤلاء استهدفتهم إسرائيل قبل دخول الهدنة مع إيران حيّز التنفيذ (صور)

قبل دخول الهدنة بين وإسرائيل حيّز التنفيذ، استهدفت هجمات إسرائلية استخبارات الشرطة العميد ، ما أدى إلى مقتله وفق ما أفادت .

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كما اغتالت ليل أمس قائد استخبارات الباسيج التابعة للحرس الثوري يوسفوند.



كما اغتالت العالم صديقي فجراً، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي . (العربية)