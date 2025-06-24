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عربي-دولي

بالأسماء... هؤلاء استهدفتهم إسرائيل قبل دخول الهدنة مع إيران حيّز التنفيذ (صور)

Lebanon 24
24-06-2025 | 10:03
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قبل دخول الهدنة بين إيران وإسرائيل حيّز التنفيذ، استهدفت هجمات إسرائلية نائب رئيس استخبارات الشرطة الإيرانية العميد علي رضا لطفي، ما أدى إلى مقتله وفق ما أفادت وكالة مهر.
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نائب رئيس استخبارات الشرطة ، العميد علي رضا لطفي (وكالة مهر)

كما اغتالت إسرائيل ليل أمس قائد استخبارات الباسيج التابعة للحرس الثوري محمد تقي يوسفوند.
 
 
محمد تقي يوسفوند(وكالة فارس)

كما اغتالت العالم النووي محمد رضا صديقي صابر فجراً، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني. (العربية)

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