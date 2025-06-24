29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بالأسماء... هؤلاء استهدفتهم إسرائيل قبل دخول الهدنة مع إيران حيّز التنفيذ (صور)
Lebanon 24
24-06-2025
|
10:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
قبل دخول الهدنة بين
إيران
وإسرائيل حيّز التنفيذ، استهدفت هجمات إسرائلية
نائب رئيس
استخبارات الشرطة
الإيرانية
العميد
علي رضا
لطفي
، ما أدى إلى مقتله وفق ما أفادت
وكالة مهر
.
Advertisement
كما اغتالت
إسرائيل
ليل أمس قائد استخبارات الباسيج التابعة للحرس الثوري
محمد تقي
يوسفوند.
كما اغتالت العالم
النووي
محمد رضا
صديقي
صابر
فجراً، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي
الإيراني
. (العربية)
مواضيع ذات صلة
إيران تعلن أنها أطلقت آخر دفعة من الصواريخ قبل دخول وقف النار حيز التنفيذ
Lebanon 24
إيران تعلن أنها أطلقت آخر دفعة من الصواريخ قبل دخول وقف النار حيز التنفيذ
24/06/2025 18:06:45
24/06/2025 18:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
دخول قرار ترامب حظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ
Lebanon 24
دخول قرار ترامب حظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ
24/06/2025 18:06:45
24/06/2025 18:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة يدخل حيز التنفيذ
Lebanon 24
قرار ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة يدخل حيز التنفيذ
24/06/2025 18:06:45
24/06/2025 18:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب: دخول الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 50% على الفولاذ والألمونيوم حيز التنفيذ
Lebanon 24
أ ف ب: دخول الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 50% على الفولاذ والألمونيوم حيز التنفيذ
24/06/2025 18:06:45
24/06/2025 18:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
سوريا بين رسائل الدم ومشروع الإفراغ الصامت
Lebanon 24
سوريا بين رسائل الدم ومشروع الإفراغ الصامت
11:00 | 2025-06-24
24/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُغلق إيران مضيق هرمز؟.. خبير يُوضح
Lebanon 24
هل ستُغلق إيران مضيق هرمز؟.. خبير يُوضح
10:48 | 2025-06-24
24/06/2025 10:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العراق يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
Lebanon 24
العراق يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
10:46 | 2025-06-24
24/06/2025 10:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Financial Times" يتحدث عن حرب من نوع آخر قد تشنها إيران.. وهذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير لـ"Financial Times" يتحدث عن حرب من نوع آخر قد تشنها إيران.. وهذا ما كشفه
10:30 | 2025-06-24
24/06/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إستهداف "قاعدة العديد"... هذا ما أكّده الرئيس الإيرانيّ لأمير قطر
Lebanon 24
بعد إستهداف "قاعدة العديد"... هذا ما أكّده الرئيس الإيرانيّ لأمير قطر
10:26 | 2025-06-24
24/06/2025 10:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف لبنان وجديد التعميمين 158 و 166
Lebanon 24
مصرف لبنان وجديد التعميمين 158 و 166
01:30 | 2025-06-24
24/06/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. قرار من "الميديل إيست" بعد قصف قطر
Lebanon 24
في لبنان.. قرار من "الميديل إيست" بعد قصف قطر
13:34 | 2025-06-23
23/06/2025 01:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة نيابية الاثنين لاقرار الزيادة للعسكريين والحكومة تقر "رواتب خيالية" للهيئات الناظمة
Lebanon 24
جلسة نيابية الاثنين لاقرار الزيادة للعسكريين والحكومة تقر "رواتب خيالية" للهيئات الناظمة
22:07 | 2025-06-23
23/06/2025 10:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون في قطر يروون لحظات "القصف الإيراني".. هذا ما حصل
Lebanon 24
لبنانيون في قطر يروون لحظات "القصف الإيراني".. هذا ما حصل
14:25 | 2025-06-23
23/06/2025 02:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف لبنان".. بيانٌ إسرائيلي وهذا ما جاء فيه
Lebanon 24
عن "قصف لبنان".. بيانٌ إسرائيلي وهذا ما جاء فيه
11:36 | 2025-06-23
23/06/2025 11:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:00 | 2025-06-24
سوريا بين رسائل الدم ومشروع الإفراغ الصامت
10:48 | 2025-06-24
هل ستُغلق إيران مضيق هرمز؟.. خبير يُوضح
10:46 | 2025-06-24
العراق يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
10:30 | 2025-06-24
تقرير لـ"Financial Times" يتحدث عن حرب من نوع آخر قد تشنها إيران.. وهذا ما كشفه
10:26 | 2025-06-24
بعد إستهداف "قاعدة العديد"... هذا ما أكّده الرئيس الإيرانيّ لأمير قطر
10:00 | 2025-06-24
بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.. أين اليورانيوم المخصب؟
فيديو
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
24/06/2025 18:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
24/06/2025 18:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
24/06/2025 18:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24