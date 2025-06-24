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عربي-دولي

بعد إستهداف "قاعدة العديد"... هذا ما أكّده الرئيس الإيرانيّ لأمير قطر

Lebanon 24
24-06-2025 | 10:26
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تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تناول تطورات الأوضاع في المنطقة على خلفية التصعيد الأخير.
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وخلال الاتصال، كرر أمير قطر إدانة بلاده الشديدة للهجوم الذي استهدف "قاعدة العديد" الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، واصفا إياه بانتهاك صارخ لسيادة الدولة ومجالها الجوي، ومخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد أن هذا التصرف لا ينسجم مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوطيدة بين البلدين، مشيرا إلى أن قطر كانت ولا تزال من الداعين إلى الحوار مع إيران، وقد بذلت جهوداً دبلوماسية كبيرة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وفقا لبيان من الديوان الأميري القطري.

وشدد الأمير على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية والعودة إلى الحوار والمفاوضات الجادة من أجل احتواء الأزمة وضمان أمن المنطقة وسلامة شعوبها.
من جانبه، أعرب بزشكيان عن أسفه الشديد لأمير قطر وللشعب القطري لما سبّبه الهجوم من أضرار، مؤكدا أن قطر لم تكن هدفا للعملية، وأن ما حدث لا يشكل تهديدا لها.
وأكد بزشكيان على أهمية الحفاظ على العلاقات الأخوية بين إيران وقطر، وعلى ضرورة احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، مشددا على تطلعه لاستمرار التعاون بين طهران والدوحة على أسس من الثقة المتبادلة والاحترام. (سبوتنيك)
 
 
 
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