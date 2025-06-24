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إليكم حصيلة القتلى في إيران وإسرائيل جراء الحرب

Lebanon 24
24-06-2025 | 11:19
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أدت الحرب التي شنّتها إسرائيل على إيران في 13 حزيران الجاري إلى مقتل 610 أشخاص على الأقلّ وإصابة أكثر من 4700، بحسب حصيلة جديدة أصدرتها وزارة الصحة الإيرانية الثلاثاء.
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وكتب المتحدث باسم الوزارة حسين كرمانبور على "إكس" أنه "خلال الأيام الـ12 الأخيرة، عمت المستشفيات مشاهد مروّعة جدا".

وأشار المتحدث إلى أن الحصيلة تشمل الضحايا المدنيين فقط.

ومن بين القتلى 13 طفلا، أصغرهم رضيع يبلغ شهرين، بحسب وزارة الصحة، بالاضافة إلى 5 أطباء أو مسعفين قتلوا في الغارات الإسرائيلية.

وكانت حصيلة سابقة نشرت السبت تفيد بوقوع أكثر من 400 قتيل و3056 جريحا.

كما أفادت وزارة الصحة بتضرر سبعة مستشفيات وتسع سيارات إسعاف جراء الضربات الإسرائيلية.

من جهة أخرى، قال الإسعاف الإسرائيلي إن الحرب مع إيران خلفت 28 قتيلا وأكثر من 1300 مصاب.

هذا وخسرت إيران عددا من القادة العسكريين من الصف الأول خاصة في اليوم الأول للهجمات الإسرائيلية، على رأسهم رئيس الأركان وقائد الحرس الثوري .

وكذلك قتل عدد من كبار العلماء النوويين، الذين كانت تعتمد عليهم طهران في تطوير برنامجها النووي.

وأيضا تضررت المنشآت النووية الإيرانية، وربما تعرضت للتدمير بشكل كامل أو جزئي، حسب الرواية الإسرائيلية، خاصة مع الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة لتلك المنشآت وعلى رأسها المنشآة الأهم في فوردو.

يضاف إلى ذلك، الخسائر الاقتصادية الكبيرة في إيران والدمار في البنية التحتية نتيجة الهجمات الإسرائيلية..(سكاي نيوز)
 
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