إليكم حصيلة القتلى في إيران وإسرائيل جراء الحرب

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أدت الحرب التي شنّتها على في 13 حزيران الجاري إلى مقتل 610 أشخاص على الأقلّ وإصابة أكثر من 4700، بحسب حصيلة جديدة أصدرتها الثلاثاء.وكتب المتحدث باسم الوزارة حسين كرمانبور على "إكس" أنه "خلال الأيام الـ12 الأخيرة، عمت المستشفيات مشاهد مروّعة جدا".وأشار المتحدث إلى أن الحصيلة تشمل الضحايا المدنيين فقط.ومن بين القتلى 13 طفلا، أصغرهم رضيع يبلغ شهرين، بحسب وزارة الصحة، بالاضافة إلى 5 أطباء أو مسعفين قتلوا في .وكانت حصيلة سابقة نشرت السبت تفيد بوقوع أكثر من 400 قتيل و3056 جريحا.كما أفادت وزارة الصحة بتضرر سبعة مستشفيات وتسع سيارات إسعاف جراء الضربات الإسرائيلية.من جهة أخرى، قال الإسعاف إن الحرب مع إيران خلفت 28 قتيلا وأكثر من 1300 مصاب.هذا وخسرت إيران عددا من العسكريين من الصف الأول خاصة في اليوم الأول للهجمات الإسرائيلية، على رأسهم وقائد .وكذلك قتل عدد من كبار العلماء النوويين، الذين كانت تعتمد عليهم في تطوير برنامجها .وأيضا تضررت المنشآت النووية الإيرانية، وربما تعرضت للتدمير بشكل كامل أو جزئي، حسب الرواية الإسرائيلية، خاصة مع الضربات التي وجهتها لتلك المنشآت وعلى رأسها المنشآة الأهم في فوردو.يضاف إلى ذلك، الخسائر الاقتصادية الكبيرة في إيران والدمار في البنية التحتية نتيجة الهجمات الإسرائيلية..(سكاي نيوز)