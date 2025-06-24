من وحدة 888... مقتل جندي إسرائيلي بصاروخ إيراني وهذه هويته (صورة)

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أعلن الجيش ، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنوده في القصف الذي وقع صباحًا، مشيرًا إلى أن الجندي ينتمي إلى الوحدة متعددة الأبعاد (888).وأوضح بيان الجيش أن القتيل هو العريف إيتان ، ويبلغ من العمر 18 عامًا، من ، وكان يخضع لتدريب قتالي ضمن صفوف الوحدة، حين قُتل جراء صاروخ أُطلق من الأراضي .