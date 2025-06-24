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من وحدة 888... مقتل جندي إسرائيلي بصاروخ إيراني وهذه هويته (صورة)

Lebanon 24
24-06-2025 | 11:24
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنوده في القصف الإيراني الذي وقع صباحًا، مشيرًا إلى أن الجندي ينتمي إلى الوحدة متعددة الأبعاد (888).
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وأوضح بيان الجيش أن القتيل هو العريف إيتان ساكس، ويبلغ من العمر 18 عامًا، من مدينة بئر السبع، وكان يخضع لتدريب قتالي ضمن صفوف الوحدة، حين قُتل جراء صاروخ أُطلق من الأراضي الإيرانية.
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