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أصوات انفجارات تسمع في العاصمة السورية دمشق... ما سببها؟

Lebanon 24
24-06-2025 | 11:36
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سُمع مساء اليوم الثلاثاء دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق.
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ولاحقًا، تبيّن أن الانفجار ناجم عن تفجير مُنظّم لمخلفات حرب، وفق ما ذكرته وسائل إعلام رسمية سورية.
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