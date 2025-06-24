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كان غاضبا وتحدث بطريقة حازمة.. هذه تفاصيل مكالمة ترامب ونتنياهو بشأن إيران

Lebanon 24
24-06-2025 | 11:39
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كشف موقع "أكسيوس" اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان غاضبا خلال مكالمته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الهادفة لإرساء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.
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وذكر المصدر أن "ترامب أوضح لنتنياهو ما يجب القيام به للحفاظ على وقف إطلاق النار، وقد أدرك الأخير خطورة الموقف".

ونقل "أكسيوس" عن مصدر في البيت الأبيض أن "ترامب كان غاضبا وتحدث مع نتنياهو بطريقة حازمة ومباشرة بشكل استثنائي".

وبعد المكالمة، قال ترامب إن إسرائيل تراجعت عن شن هجوم جديد على إيران، لكن تل أبيب أكدت أن مقاتلاتها هاجمت مواقع في طهران. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "الجيش هاجم موقع رادار قرب طهران"

كما قالت وسائل إعلام إيرانية: "مدينة بابلسر شمالي البلاد تتعرض لهجوم إسرائيلي".

من جانبه، أفاد مكتب نتنياهو بأن إسرائيل امتنعت عن شن المزيد من الضربات في أعقاب محادثة ترامب مع رئيس الوزراء".

وأفاد نتنياهو بأن سلاح الجو الإسرائيلي دمر منشأة رادار قرب طهران ردا على انتهاكات إيران. (سكاي نيوز)
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