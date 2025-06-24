كان غاضبا وتحدث بطريقة حازمة.. هذه تفاصيل مكالمة ترامب ونتنياهو بشأن إيران

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كشف موقع "أكسيوس" اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأميركي ، كان غاضبا خلال مكالمته مع ، الهادفة لإرساء وقف إطلاق النار بين وإيران.وذكر المصدر أن " أوضح لنتنياهو ما يجب القيام به للحفاظ على وقف إطلاق النار، وقد أدرك الأخير خطورة الموقف".ونقل "أكسيوس" عن مصدر في أن "ترامب كان غاضبا وتحدث مع بطريقة حازمة ومباشرة بشكل استثنائي".وبعد المكالمة، قال ترامب إن إسرائيل تراجعت عن شن هجوم جديد على ، لكن أكدت أن مقاتلاتها هاجمت مواقع في . وقالت : "الجيش هاجم موقع رادار قرب طهران"كما قالت وسائل إعلام إيرانية: "مدينة بابلسر شمالي البلاد تتعرض لهجوم إسرائيلي".من جانبه، أفاد بأن إسرائيل امتنعت عن شن المزيد من الضربات في أعقاب محادثة ترامب مع رئيس الوزراء".وأفاد نتنياهو بأن سلاح الجو دمر منشأة رادار قرب طهران ردا على انتهاكات إيران. (سكاي نيوز)