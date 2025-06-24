بزشكيان يؤكد: مستعدون للحوار والدفاع عن حقوقنا على طاولة المفاوضات

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أكد ، مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، ان مستعدة للحوار والدفاع عن حقوق شعبها على طاولة المفاوضات، وفق ما نقله موقع "نور نيوز".كما تعهد بزشكيان بأن تحترم بلاده اتفاق وقف إطلاق النار مع ، الذي أعلنه الرئيس الأميركي ، بشرط قيام إسرائيل بالمثل.وقال بزشكيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، "في حال لم تنتهك إسرائيل وقف إطلاق النار، فإيران لن تخرقه كذلك"، وفق ما أفادت الرئاسة ."قطر لم تكن مستهدفة"وفي اتصال آخر، قال الرئيس لأمير قطر الشيخ ، إن وشعبها لم يكونا المستهدفين في هذه العملية، وإن هذا الهجوم لا يمثل تهديدا لدولة قطر، مؤكدا أنها ستظل دولة جوار.كما أعرب عن تطلعه إلى أن تكون العلاقات بين البلدين دائماً مبنية على أسس احترام سيادة الدول وحسن الجوار.بدوره، عبر الشيخ أن هذا الانتهاك يتنافى تماماً مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، مشددا على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار، للحفاظ على أمن المنطقة وسلامة شعوبها.وكان الرئيس الأميركي أعلن سابقا دخول وقف النار حيز التنفيذ، داعيا البلدين إلى عدم خرقه والالتزام بالهدنة.(العربية)