من هم الرابحون والخاسرون من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران؟

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عادت شهية المخاطرة بقوة إلى الأسواق وانقلبت فئات الأصول رأساً على عقب، بعد إعلان الرئيس الأميركي وقف إطلاق النار بين وإيران. وارتفعت الأسهم والعملات المشفرة وسندات الخزانة الأميركية، بينما تراجعت أسعار الذهب والنفط.وانخفض عائد السندات الأميركية لأجل عامين بثلاث نقاط أساس إلى 3.83%. واستوعبت أسواق المال بالكامل توقعات خفض أسعار الفائدة مرتين بواقع ربع نقطة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام، مع ارتفاع احتمالية الخفض الثالث إلى 25% مقارنة بـ13% يوم الاثنين. كما ارتفعت التوقعات بشأن اتخاذ خطوة مماثلة في تموز إلى 20% بعد أن كانت عند الصفر قبل أسبوع.ودفع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، عقب صراع استمر أكثر من أسبوع، أسعار النفط إلى التراجع، ما خفف مخاوف الأسواق وصانعي السياسات من تأثير محتمل على التضخم. وانخفض الدولار في المقابل، بينما ارتفعت الأسهم والعملات الحساسة للمخاطر.وتتجه الأنظار نحو شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في وقت لاحق اليوم، وسط ترقب المتداولين لأي مؤشرات حول موعد خفض أسعار الفائدة، بعد تصريحات المحافظين كريستوفر والر وميشيل بومان بدعمهما المحتمل لهذه الخطوة في تموز.كما ستطرح وزارة الخزانة الأميركية سندات جديدة لأجل عامين بقيمة 69 مليار دولار في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت شرق .في المقابل، سجّلت سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل أداء ضعيفاً، حيث ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً نقطتين أساس ليصل إلى 4.89%، تزامناً مع ارتفاع مماثل في السندات الألمانية بعد إعلان برلين خططاً لزيادة الاقتراض في الربع الثالث لتمويل زيادة الإنفاق.وفي أول رد فعل على إعلان وقف إطلاق النار، تراجعت أسعار النفط، وانخفض خام برنت بنسبة 5.6% متراجعاً عن مستوياته قبل بدء الهجمات على المواقع النووية في 12 حزيران. وقلّص النفط خسائره لاحقاً، ليتم تداوله عند نحو 69 دولاراً للبرميل، بعد إعلان إسرائيل إطلاق صاروخ من ، وهو ما نفته طهران عقب الهدنة.وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%، مسجلة مكاسب لليوم الثاني على التوالي، كما تقدّمت الأسهم الأوروبية بنسبة 1.3%، وحقق مؤشر الأسهم الآسيوية أكبر مكاسب له منذ أكثر من شهر. وانخفض الدولار أمام سلة من العملات، بينما تراجع الذهب بنسبة 1.3%.وافتتحت المؤشرات الخليجية والمصرية جلسة اليوم الثلاثاء على مكاسب قوية بنحو 2%، بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 2.11% إلى 5525.36 نقطة، ومؤشر أبوظبي بنسبة 1.36% إلى 9923.73 نقطة. وفي ، صعد المؤشر بنسبة 2% مسجلاً 10914.17 نقطة بحلول الساعة 10:10 بتوقيت الرياض. وفي الكويت، ارتفع المؤشر العام بنسبة 2.05% إلى 8218.84 نقطة، والمؤشر الأول بنسبة 2.16% إلى 8883.98 نقطة، بينما صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 1.39% إلى 7173.88 نقطة. كما ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 2.18% إلى 10558.26 نقطة بحلول الساعة 9:45 بتوقيت الرياض. أما في مصر، حققت مؤشرات البورصة مكاسب بنحو 2% عند الافتتاح.وشهدت سوق النفط تقلباً كبيراً، مع اقتراب خام برنت من 80 دولاراً للبرميل في ظل المخاوف من تعطل الإمدادات والشحنات، قبل أن يتراجع مع تهدئة التوترات.وقال دانيال موراي، الرئيس التنفيذي لشركة EFG لإدارة الأصول في سويسرا، إن وقف إطلاق النار، في حال صموده، سيُخفف من حالة عدم اليقين في الأسواق، ويُقلّص الضغوط التضخمية، ما سيدعم الاستهلاك والنمو الاقتصادي.وانخفض مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 0.4%، بينما صعد اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1600 دولار. كما ارتفع الين الياباني بنسبة 0.7% إلى 145.09 ين للدولار، واستقر اليوان في الخارج عند 7.1743 للدولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.7% إلى 1.3612 دولار.وارتفعت عملة بيتكوين بنسبة 1.3% لتصل إلى 105,141.14 دولار، بينما صعدت إيثريوم بنسبة 2.3% لتصل إلى 2,403.41 دولار، لتعوض جانباً من خسائرها.واستقر العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.35%، وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أربع نقاط أساس إلى 2.54%، كما ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 4.52%. (العربية)