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عربي-دولي

الصين تؤكد وقوفها إلى جانب إيران في حماية سيادتها

Lebanon 24
24-06-2025 | 12:36
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شددت بكين، الثلاثاء، على دعمها لطهران في حماية سيادتها وأمنها، وذلك في ضوء الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران والتي بدأت في 13 يونيو الجاري، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، التوصل لوقف لإطلاق النار بين الجانبين.
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وأوضحت بكين في بيان، أن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي عبر فيها عن دعم بلاده لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط.
وكان وانغ يي، قد قال في وقت سابق، أمس الإثنين، إن الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية تشكل سابقة سيئة.

وأضاف الوزير: "على جميع أطراف الصراع اتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة الوضع والعودة إلى الحوار والتفاوض".

كما اعتبر وانغ أن هجمات إسرائيل على إيران استنادا إلى وجود "تهديد مستقبلي محتمل" أرسلت "إشارات خاطئة" للعالم.

ودانت الخارجية الصينية، الأحد، الهجوم الأميركي على إيران، وأوضحت في بيان: "تدين الصين بشدة الهجوم الأميركي على إيران وعلى المنشآت النووية التي تخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضافت: "هذه الخطوة من جانب الولايات المتحدة تنتهك بشكل خطير مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتؤدي إلى تفاقم حدة التوترات في الشرق الأوسط".
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