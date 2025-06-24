الصين تؤكد وقوفها إلى جانب إيران في حماية سيادتها

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شددت بكين، الثلاثاء، على دعمها لطهران في حماية سيادتها وأمنها، وذلك في ضوء الضربات المتبادلة بين وإيران والتي بدأت في 13 يونيو الجاري، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي ، اليوم، التوصل لوقف لإطلاق النار بين الجانبين.وأوضحت بكين في بيان، أن الصيني، وانغ يي، أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره عباس عراقجي عبر فيها عن دعم بلاده لتهدئة الوضع في .وكان وانغ يي، قد قال في وقت سابق، أمس الإثنين، إن الهجمات الأميركية على المنشآت النووية تشكل سابقة سيئة.وأضاف الوزير: "على جميع أطراف الصراع اتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة الوضع والعودة إلى الحوار والتفاوض".كما اعتبر وانغ أن هجمات إسرائيل على استنادا إلى وجود "تهديد مستقبلي محتمل" أرسلت "إشارات خاطئة" للعالم.ودانت الخارجية ، الأحد، الهجوم الأميركي على إيران، وأوضحت في بيان: "تدين بشدة الهجوم الأميركي على إيران وعلى المنشآت النووية التي تخضع لإشراف ".وأضافت: "هذه الخطوة من جانب تنتهك بشكل خطير مقاصد ومبادئ ميثاق والقانون الدولي، وتؤدي إلى تفاقم حدة التوترات في الشرق الأوسط".