بعد اتفاق وقف النار.. ترامب يؤكد: دمرت النووي الإيراني وأوقفت الحرب

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أعلن الرئيس الأميركي ، اليوم الثلاثاء، ان دمرت البرنامج وأوقفت الحرب بين وإسرائيل.وكتب عبر منصة "تروث سوشيال"، أن كلاً من وإيران أرادتا إنهاء الحرب بنفس القدر، وتابع "دمرت النووي وأوقفت الحرب".وأعلن عبر منصة "تروث سوشيال"، اليوم أن إسرائيل لن تهاجم ، مؤكداً أن وقف النار مستمر.ثم عاد وشدد في منشور ثانٍ على أن إيران لن تعيد بناء منشآتها النووية، مشددا على أنه لا يريد رؤية "تغيير للنظام" في إيران، وقال إن ذلك سيؤدي إلى فوضى.أتى ذلك بعدما أكد الرئيس أن كلاً من إسرائيل وإيران انتهكتا وقف إطلاق النار الذي أعلنه قبل ساعات، مضيفاً أنه غير راضٍ عن أي من البلدين، وخاصة إسرائيل.وفي حديث للصحافيين قبل مغادرته لحضور قمة في لاهاي، قال ترامب إن إسرائيل "انسحبت" فور موافقتها على الاتفاق.وشدد أن على إسرائيل يجب أن تهدأ، مردفاً "سأرى إذا كان بإمكاني إيقافها".أما عن إيران، فذكر أن القدرات النووية انتهت، وأنها لن تعيد بناءها أبدا.وبعد مغادرته، كتب ترامب في منشور عبر : "إسرائيل، لا تلق هذه القنابل. إن فعلت ذلك، فسيكون انتهاكا جسيما. أعيدوا طياريكم إلى أماكنهم فورا!".وأضاف في منشور آخر على منصة (تروث سوشيال) بعد مكالمة مع رئيس الحكومة ، أن الطائرات الإسرائيلية متوجهة لإيران لأداء تحية ودية ولن يصاب أحد بضرر، مؤكداً أن جميع الطائرات ستعود أدراجها.(العربية)