بعد اتفاق وقف النار.. ترامب يؤكد: دمرت النووي الإيراني وأوقفت الحرب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، اليوم الثلاثاء، ان واشنطن
دمرت البرنامج النووي
وأوقفت الحرب بين طهران
وإسرائيل.
وكتب عبر منصة "تروث سوشيال"، أن كلاً من إسرائيل
وإيران أرادتا إنهاء الحرب بنفس القدر، وتابع "دمرت النووي الإيراني
وأوقفت الحرب".
وأعلن ترامب
عبر منصة "تروث سوشيال"، اليوم أن إسرائيل لن تهاجم إيران
، مؤكداً أن وقف النار مستمر.
ثم عاد وشدد في منشور ثانٍ على أن إيران لن تعيد بناء منشآتها النووية، مشددا على أنه لا يريد رؤية "تغيير للنظام" في إيران، وقال إن ذلك سيؤدي إلى فوضى.
أتى ذلك بعدما أكد الرئيس أن كلاً من إسرائيل وإيران انتهكتا وقف إطلاق النار الذي أعلنه قبل ساعات، مضيفاً أنه غير راضٍ عن أي من البلدين، وخاصة إسرائيل.
وفي حديث للصحافيين قبل مغادرته لحضور قمة حلف شمال الأطلسي
في لاهاي، قال ترامب إن إسرائيل "انسحبت" فور موافقتها على الاتفاق.
وشدد أن على إسرائيل يجب أن تهدأ، مردفاً "سأرى إذا كان بإمكاني إيقافها".
أما عن إيران، فذكر أن القدرات النووية الإيرانية
انتهت، وأنها لن تعيد بناءها أبدا.
وبعد مغادرته، كتب ترامب في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي
: "إسرائيل، لا تلق هذه القنابل. إن فعلت ذلك، فسيكون انتهاكا جسيما. أعيدوا طياريكم إلى أماكنهم فورا!".
وأضاف في منشور آخر على منصة (تروث سوشيال) بعد مكالمة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
، أن الطائرات الإسرائيلية متوجهة لإيران لأداء تحية ودية ولن يصاب أحد بضرر، مؤكداً أن جميع الطائرات ستعود أدراجها.(العربية)