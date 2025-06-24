الجيش الإسرائيلي: التركيز الآن يعود إلى غزة وتفكيك حكم حماس

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أعلن رئيس ، ، مساء الثلاثاء ان التركيز الآن يعود إلى غزة لـ"إعادة الرهائن وتفكيك حكم ".وأضاف : "وصلنا إلى نهاية فصل مهم لكن الحملة على لم تنته بعد".وتابع: "أرجعنا سنوات للوراء وكذلك مشروعها الصاروخي".وبعد إعلان الرئيس الأميركي انتهاء الحرب، التي دامت 12 يوما، بين إيران وإسرائيل، لا يزال مصير الحرب في غزة بين وحركة حماس مجهولا.وكان قد أعلن، أمس الإثنين، التوصل إلى اتفاق لوقف كامل لإطلاق النار بين وإيران.لكن وقف إطلاق النار بين وتل أبيب لم يدم طويلا، إذ تبادل الطرفان الاتهامات بخرق الاتفاق.وخرج الرئيس الأميركي، اليوم الثلاثاء، بتصريح جديد قال فيه إن كلا من إسرائيل وإيران انتهكتا وقف إطلاق النار الذي أعلنه في وقت سابق، مضيفا أنه "غير راض عن أي من البلدين، خاصة إسرائيل".(سكاي نيوز)