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الجيش الإسرائيلي: التركيز الآن يعود إلى غزة وتفكيك حكم حماس

Lebanon 24
24-06-2025 | 13:07
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أعلن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، مساء الثلاثاء ان التركيز الآن يعود إلى غزة لـ"إعادة الرهائن وتفكيك حكم حماس".
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وأضاف زامير: "وصلنا إلى نهاية فصل مهم لكن الحملة على إيران لم تنته بعد".

وتابع: "أرجعنا مشروع إيران النووي سنوات للوراء وكذلك مشروعها الصاروخي".

وبعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهاء الحرب، التي دامت 12 يوما، بين إيران وإسرائيل، لا يزال مصير الحرب في غزة بين تل أبيب وحركة حماس مجهولا.

وكان ترامب قد أعلن، أمس الإثنين، التوصل إلى اتفاق لوقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

لكن وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب لم يدم طويلا، إذ تبادل الطرفان الاتهامات بخرق الاتفاق.

وخرج الرئيس الأميركي، اليوم الثلاثاء، بتصريح جديد قال فيه إن كلا من إسرائيل وإيران انتهكتا وقف إطلاق النار الذي أعلنه في وقت سابق، مضيفا أنه "غير راض عن أي من البلدين، خاصة إسرائيل".(سكاي نيوز)
 
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