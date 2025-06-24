مقابل أكثر من مليار دولار.. ايفانكا ترامب وزوجها يشتريان جزيرة "ساسان"!

Advertisement

أوردت صحيفة "الغارديان" ان صفقة عقارية ضخمة أبرمتها إيفانكا ابنة الرئيس الأميركي وزوجها ، تمثلت في شراء ساسان الألبانية غير المطوّرة، الواقعة في البحر الأدرياتيكي، مقابل أكثر من مليار دولار؛ بهدف تحويلها إلى منتجع فاخر يستقطب الأثرياء من مختلف أنحاء العالم.، المعروفة محليًا باسم "جزيرة ترامب"، تبلغ مساحتها 1400 فدان، وتتمتع بتنوع بيولوجي مذهل ومناخ شبه استوائي؛ ما يجعلها من المواقع الطبيعية الفريدة في المنطقة.ومع ذلك، فإن تحويلها إلى مشروع سياحي فاخر أثار موجة من الانتقادات، خصوصًا من نشطاء بيئيين؛ نظرًا لموقعها داخل حديقة "كارابورون-ساسان" البحرية الوطنية.وتعود أهمية الجزيرة إلى تاريخها العسكري خلال الحقبة الشيوعية في ألبانيا؛ إذ كانت قاعدة استراتيجية مغلقة للجيش، ومليئة بالأنفاق والمخابئ والمباني المهجورة.ولا تزال بعض مناطقها تحتوي على ذخائر غير منفجرة؛ ما يجعل الوصول إليها محفوفًا بالمخاطر.وقد حصل على موافقة مبدئية من الحكومة الألبانية في كانون الأول 2024 لتنفيذ المشروع.ويؤكد رئيس الوزراء إيدي راما أن "ألبانيا بحاجة لمثل هذه المشاريع الفاخرة للنهوض بالاقتصاد"؛ مشيرًا إلى إعفاءات ضريبية واسعة وتوفير الدولة للبنية التحتية الأساسية.من جهتها، دافعت وزيرة السياحة الألبانية عن المشروع باعتباره خطوة نحو "السياحة عالية الجودة"، مقابل تقليل الاعتماد على السياحة الجماهيرية.في المقابل، يرى خبراء البيئة أن الأعمال الإنشائية ستؤثر سلبًا على الحياة البحرية والنظام البيئي في المنطقة؛ رغم تعهد شركة "أروب" العالمية بمراعاة معايير الاستدامة.(إرم نيوز)