البابا يعرب عن "حزنه العميق" لهجوم كنيسة دمشق

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عبر البابا عن "حزنه العميق" إزاء الهجوم الذي استهدف أرثوذكسية في وأسفر عن مقتل 25 شخصا.وأعرب في برقية حملت توقيع أمين سر دولة حاضرة عن "الحزن العميق الذي ألمّ به لدى تلقيه نبأ الاعتداء الذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا" في صفوف المصلين داخل للروم الأرثوذكس في دمشق، مساء الأحد.وعبّر البابا "عن تضامنه القلبي مع جميع الأشخاص الذين تضرروا من جراء هذه المأساة".وأعرب الفاتيكان عن مخاوفه من احتمال حدوث هجرة جديدة للمسيحيين من في أعقاب هذا الهجوم، بحسب " ".