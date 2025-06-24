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عربي-دولي
غانتس: نريد السلام للجميع في المنطقة
Lebanon 24
24-06-2025
|
13:42
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أعلن زعيم حزب "
معسكر الدولة
"
الإسرائيلي
المعارض
بيني غانتس
، اليوم الثلاثاء، ان وقف النار سيستمر رغم أن
إيران
خرقت الاتفاق، مشيرا إلى أن قرار العودة للحرب يعود إلى سلوك إيران وليس برئيس وزراء
إسرائيل
،
بنيامين نتنياهو
.
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كما قال للعربية
إنكليزي
"قرار عودة إسرائيل للحرب متعلق بسلوك إيران لا إلى
نتنياهو
".
وتابع "أن سجل إيران السلبي لا يتعلق بإسرائيل فقط بل بجيرانها أيضا".
وبين غانتس أن إيران استهدفت المدنيين، بينما استهدفت إسرائيل منشآت عسكرية فقط.
وأضاف "نريد السلام للجميع في المنطقة".
وكان الرئيس الأميركي أعلن سابقا دخول وقف النار حيز التنفيذ، داعيا البلدين إلى عدم خرقه والالتزام بالهدنة.
فيما شددت الحكومة
الإسرائيلية
لاحقا على أنها سترد بقوة على أي خرق لهذا الاتفاق، معلنة "تحقيق نصر كبير والقضاء على التهديد
الإيراني
النووي
والصاروخي".(سكاي نيوز)
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