غانتس: نريد السلام للجميع في المنطقة

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أعلن زعيم حزب " " المعارض ، اليوم الثلاثاء، ان وقف النار سيستمر رغم أن خرقت الاتفاق، مشيرا إلى أن قرار العودة للحرب يعود إلى سلوك إيران وليس برئيس وزراء ، .كما قال للعربية "قرار عودة إسرائيل للحرب متعلق بسلوك إيران لا إلى ".وتابع "أن سجل إيران السلبي لا يتعلق بإسرائيل فقط بل بجيرانها أيضا".وبين غانتس أن إيران استهدفت المدنيين، بينما استهدفت إسرائيل منشآت عسكرية فقط.وأضاف "نريد السلام للجميع في المنطقة".وكان الرئيس الأميركي أعلن سابقا دخول وقف النار حيز التنفيذ، داعيا البلدين إلى عدم خرقه والالتزام بالهدنة.فيما شددت الحكومة لاحقا على أنها سترد بقوة على أي خرق لهذا الاتفاق، معلنة "تحقيق نصر كبير والقضاء على التهديد والصاروخي".(سكاي نيوز)