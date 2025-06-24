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عربي-دولي

رسالة مصرية لإسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع طهران.. ما تفاصيلها؟

Lebanon 24
24-06-2025 | 14:30
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كشفت قناة "i24NEWS" العبرية اليوم الثلاثاء، أن مصر وجهت رسالة رسمية إلى إسرائيل تطالبها بإرسال وفد إلى القاهرة للمشاركة في محادثات تهدف إلى دفع صفقة تبادل الرهائن بين الجانبين.
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وأوضحت الرسالة المصرية أن "لم يعد هناك أي مبرر لتأخير إرسال وفد إسرائيلي بعد انتهاء الحرب مع إيران".

في الوقت نفسه، يشارك وفد من حركة حماس في المفاوضات الجارية بالقاهرة، حيث تلعب مصر دور الوسيط الرئيسي في هذه المباحثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق يشمل إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في المنطقة.

وعقب إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، أصدرت هيئة أهالي المختطفين بيانًا دعت فيه إلى توسيع نطاق الاتفاق ليشمل غزة، مشددة على ضرورة إجراء محادثات تؤدي إلى عودة جميع المختطفين وإنهاء الحرب. وأضاف البيان: "من يستطيع تحقيق وقف إطلاق نار مع إيران، يستطيع أيضًا إنهاء الحرب في غزة".

بدوره، علّق زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، على الاتفاق قائلاً: "الآن دور غزة، حان الوقت لإعادة الرهائن وإنهاء الحرب، وعلى إسرائيل أن تبدأ إعادة الإعمار". (روسيا اليوم)
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