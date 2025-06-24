رسالة مصرية لإسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع طهران.. ما تفاصيلها؟

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كشفت قناة "i24NEWS" اليوم الثلاثاء، أن مصر وجهت رسالة رسمية إلى تطالبها بإرسال وفد إلى للمشاركة في محادثات تهدف إلى دفع صفقة تبادل الرهائن بين الجانبين.وأوضحت الرسالة أن "لم يعد هناك أي مبرر لتأخير إرسال وفد إسرائيلي بعد انتهاء الحرب مع ".في الوقت نفسه، يشارك وفد من حركة في المفاوضات الجارية بالقاهرة، حيث تلعب مصر دور الوسيط في هذه المباحثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق يشمل إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في المنطقة.وعقب إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، أصدرت هيئة أهالي المختطفين بيانًا دعت فيه إلى توسيع نطاق الاتفاق ليشمل غزة، مشددة على ضرورة إجراء محادثات تؤدي إلى عودة جميع المختطفين وإنهاء الحرب. وأضاف البيان: "من يستطيع تحقيق وقف إطلاق نار مع إيران، يستطيع أيضًا إنهاء الحرب في غزة".بدوره، علّق زعيم ، يائير لابيد، على الاتفاق قائلاً: "الآن دور غزة، حان الوقت لإعادة الرهائن وإنهاء الحرب، وعلى إسرائيل أن تبدأ ". (روسيا اليوم)