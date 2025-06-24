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عن اختيار رئيس الشاباك الجديد.. هذا ما قاله نتنياهو

Lebanon 24
24-06-2025 | 14:30
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أعلنت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، انه هو الوحيد القادر على اختيار الرئيس الجديد لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك".
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وفي رده على الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا، بشأن تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك، قال نتنياهو إن موقف المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، "عديم الجدوى وسيقود إلى طريق مسدود عمليا".

وأضاف أن "رئيس الحكومة هو الأقدر على اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب نظرا للعلاقة الوثيقة التي تربطه برئيس الشاباك".

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الرد الذي قدّمه المحامي ميخائيل رابيلو باسم نتنياهو، جاء فيه أن "تعيين رئيس الشاباك هو مصلحة أمنية عليا لدولة إسرائيل".

وأضاف: "نية رئيس الحكومة اقتراح تعيين اللواء دافيد زيني لرئاسة الشاباك تتم بكامل الصلاحية ومن منطلق اعتبارات موضوعية، وهي تقع في صلب اعتبارات الأمن القومي لدولة إسرائيل".

وتابع: "رئيس الحكومة يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الدولة وأمن مواطنيها، لا سيما في ظل الوضع الحالي وحالة الحرب المتصاعدة التي نعيشها".

وأوضح: "وحده رئيس الحكومة، من بين جميع الوزراء، يملك المعرفة العميقة بطبيعة العلاقة الخاصة بين رئيس الحكومة ورئيس جهاز الأمن الداخلي".

وكان الرئيس السابق لجهاز "الشاباك"، رونين بار، قد قدم استقالته بعد تصاعد الخلاف بينه وبين نتنياهو.(سكاي نيوز)
 
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