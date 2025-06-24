عن اختيار رئيس الشاباك الجديد.. هذا ما قاله نتنياهو

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أعلنت ، ، انه هو الوحيد على اختيار الرئيس الجديد لجهاز الأمن الداخلي " ".وفي رده على الالتماس المقدم إلى ، بشأن تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك، قال إن موقف المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، "عديم الجدوى وسيقود إلى طريق مسدود عمليا".وأضاف أن "رئيس الحكومة هو الأقدر على اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب نظرا للعلاقة الوثيقة التي تربطه برئيس الشاباك".وذكرت صحيفة " " أن الرد الذي قدّمه المحامي ميخائيل رابيلو باسم نتنياهو، جاء فيه أن "تعيين رئيس الشاباك هو مصلحة أمنية عليا لدولة ".وأضاف: "نية رئيس الحكومة اقتراح تعيين اللواء دافيد زيني لرئاسة الشاباك تتم بكامل الصلاحية ومن منطلق اعتبارات موضوعية، وهي تقع في صلب اعتبارات لدولة إسرائيل".وتابع: "رئيس الحكومة يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الدولة وأمن مواطنيها، لا سيما في ظل الوضع الحالي وحالة الحرب المتصاعدة التي نعيشها".وأوضح: "وحده رئيس الحكومة، من بين جميع الوزراء، يملك المعرفة العميقة بطبيعة العلاقة الخاصة بين رئيس الحكومة ورئيس جهاز الأمن الداخلي".وكان الرئيس السابق لجهاز "الشاباك"، بار، قد قدم استقالته بعد تصاعد الخلاف بينه وبين نتنياهو.(سكاي نيوز)