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عربي-دولي

هل يوقف الحوثيون هجماتهم ضد إسرائيل بعد هدنة طهران وتل أبيب؟

Lebanon 24
24-06-2025 | 14:56
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أكدت جماعة الحوثيين اليوم الثلاثاء استمرار هجماتها العسكرية ضد إسرائيل، رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وتل أبيب.
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وقال القيادي البارز في الجماعة محمد البخيتي عبر حسابه على منصة "إكس": "قبول أميركا والكيان الصهيوني بوقف إطلاق النار مع إيران يؤكد أن القوة العسكرية هي اللغة الوحيدة التي يفهمونها".

وأضاف البخيتي: "عملياتنا العسكرية ضد الكيان الصهيوني مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها"، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ومنذ تشرين الأول 2023، تنفذ جماعة الحوثيين عمليات عسكرية تستهدف إسرائيل، تقول إنها تأتي في إطار دعم قطاع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أعلنت، في 15 آذار الماضي، عن حملة عسكرية ضد الحوثيين، شملت إطلاق ما يقرب من 2000 قنبلة وصاروخ، بقيمة تجاوزت 775 مليون دولار، وفقًا لما أكده مسؤولون أميركيون مطلعون. (روسيا اليوم)
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