رغم استهداف منشآتها النووية.. طهران تؤكد مواصلة برنامجها النووي

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أشار المتحدث باسم ، بهروز كمالوندي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الصناعة النووية الإيرانية "متجذّرة ولا يمكن اقتلاعها"، مؤكداً أن نمو هذه الصناعة سيستمر ولن يتوقف، رغم الهجمات الأخيرة التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية.وجاءت تصريحات كمالوندي رداً على الهجوم الأميركي والإسرائيلي الذي طال ثلاث منشآت نووية في فجر الأحد، والذي أعلن الرئيس الأميركي أنه أسفر عن "تدمير كامل" لتلك المنشآت.وأكد كمالوندي أن إيران تمتلك الإمكانيات والقدرات التي تتيح لها مواصلة تطوير برنامجها ، مشدداً على أن الضغوط العسكرية لن تثنيها عن هذا المسار.وفي تطور لافت، ردّت الهجمات بشن هجوم صاروخي استهدف قاعدة العديد الأميركية في قطر مساء الاثنين، ضمن عملية أطلقت عليها اسم "بشارة "، وهو ما وصفه بـ"الضعيف"، مدعياً أن إيران أبلغت مسبقاً بنيتها تنفيذ الهجوم.وعلى الرغم من التصعيد العسكري، أعلن ترامب لاحقاً التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، دخل حيّز التنفيذ صباح الثلاثاء، وسط غموض يلف مصير الاتفاق، خاصة مع تصريحات ترامب بأن "القدرات النووية الإيرانية انتهت"، في حين ترى طهران عكس ذلك تماماً.من جانبها، رأت صحيفة "بوليتيكو" أن الضربات الأميركية قد تُبطئ البرنامج النووي لكنها لن تمنع استئنافه، بل ربما تدفع طهران نحو اتخاذ قرار سياسي بتطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران رسمياً حتى اليوم. (روسيا اليوم)