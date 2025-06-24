رغم استهداف منشآتها النووية.. طهران تؤكد مواصلة برنامجها النووي

أشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
، بهروز كمالوندي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الصناعة النووية الإيرانية "متجذّرة ولا يمكن اقتلاعها"، مؤكداً أن نمو هذه الصناعة سيستمر ولن يتوقف، رغم الهجمات الأخيرة التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية.
وجاءت تصريحات كمالوندي رداً على الهجوم الأميركي والإسرائيلي الذي طال ثلاث منشآت نووية في إيران
فجر الأحد، والذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
أنه أسفر عن "تدمير كامل" لتلك المنشآت.
وأكد كمالوندي أن إيران تمتلك الإمكانيات والقدرات التي تتيح لها مواصلة تطوير برنامجها النووي
، مشدداً على أن الضغوط العسكرية لن تثنيها عن هذا المسار.
وفي تطور لافت، ردّت إيران على
الهجمات بشن هجوم صاروخي استهدف قاعدة العديد الأميركية في قطر مساء الاثنين، ضمن عملية أطلقت عليها طهران
اسم "بشارة الفتح
"، وهو ما وصفه ترامب
بـ"الضعيف"، مدعياً أن إيران أبلغت واشنطن
مسبقاً بنيتها تنفيذ الهجوم.
وعلى الرغم من التصعيد العسكري، أعلن ترامب لاحقاً التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، دخل حيّز التنفيذ صباح الثلاثاء، وسط غموض يلف مصير الاتفاق، خاصة مع تصريحات ترامب بأن "القدرات النووية الإيرانية انتهت"، في حين ترى طهران عكس ذلك تماماً.
من جانبها، رأت صحيفة "بوليتيكو" أن الضربات الأميركية قد تُبطئ البرنامج النووي الإيراني
لكنها لن تمنع استئنافه، بل ربما تدفع طهران نحو اتخاذ قرار سياسي بتطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران رسمياً حتى اليوم. (روسيا اليوم)