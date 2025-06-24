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عربي-دولي
بالفيديو... من سيخلف خامنئي؟
Lebanon 24
24-06-2025
|
16:03
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بعد التهديدات
الإسرائيلية
تجاه المرشد
الإيراني
الأعلى
علي خامنئي
، أصبح السؤال المتداول يوميًا: من سيخلف
خامنئي
في حال تعرّضه للاغتيال؟
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بدأت الأوساط السياسية تطرح أسماء مرشحين لخلافته، وهناك خمسة أسماء تُعتبر الأبرز في هذه المنافسة.
التفاصيل في الفيديو المُرفق:
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