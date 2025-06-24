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بالفيديو... من سيخلف خامنئي؟

Lebanon 24
24-06-2025 | 16:03
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بعد التهديدات الإسرائيلية تجاه المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أصبح السؤال المتداول يوميًا: من سيخلف خامنئي في حال تعرّضه للاغتيال؟
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بدأت الأوساط السياسية تطرح أسماء مرشحين لخلافته، وهناك خمسة أسماء تُعتبر الأبرز في هذه المنافسة.
التفاصيل في الفيديو المُرفق: 
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