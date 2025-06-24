ترامب لنتنياهو: مهمّتنا انتهت

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أبلغ الرئيس الأميركي بنيامين نتنياهو، أن " انتهت من استخدام جيشها لمساعدة في حربها مع ".وقال لنتنياهو في اتصال هاتفي: "قام جيشنا الأميركي بما كان علينا فعله".وقال المسؤول إن نتنياهو، الذي أبلغ ترامب بالفعل بأنه على وشك تحقيق أهدافه، "لم يكن سعيدا، لكنه فهم أن ترامب يريد رؤية تحول نحو الدبلوماسية، فوافق على وقف إطلاق النار"، وفقاً لما نقلته صحيفة " بوست" الأميركية عن مسؤول بارز في .وقال المسؤول: "لا أقول إن رئيس الوزراء وافق بحماس، لكنه فهم أن ترامب لن يتدخل عسكرياً بعد الآن في هذا الصراع".ووفقا لـ"واشنطن بوست"، بدأ الرئيس الأميركي التركيز على وقف إطلاق النار خلال اجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض ليل السبت، بعد أن اطلع على تقارير تفيد أن الهجوم على المواقع النووية نجح.وقال المسؤول البارز إن ترامب وجه مبعوثه إلى ستيف ويتكوف بإعادة التواصل مع الإيرانيين.وأضاف أنه "بعد ذلك بوقت قصير تحدث ويتكوف مع عباس عراقجي، وأبلغه بضرورة عودة طهران إلى طاولة المفاوضات".