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عربي-دولي
بريطانيا تعلن العودة إلى الردع النووي الجوي
Lebanon 24
24-06-2025
|
18:25
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أعلنت
بريطانيا
، الثلاثاء، أنها ستعيد العمل بالردع
النووي
المحمول جواً، جنباً إلى جنب مع قدراتها النووية الحالية المقتصرة على الغواصات، في إطار
حلف شمال الأطلسي
.
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وسينفذ القرار من خلال شراء بريطانيا 12 طائرة مقاتلة من طراز "إف 35"، قادرة على إطلاق صواريخ مزودة برؤوس نووية.
وقالت الحكومة
البريطانية
في بيان، إن "رئيس الوزراء
كير ستارمر
سيعلن خلال قمة
الناتو
في
لاهاي
، الأربعاء، عن قرار بلاده شراء هذه المقاتلات، في أكبر تعزيز للوضع النووي للمملكة منذ جيل"، مما سيمكنها من زيادة مشاركتها في مهمة الردع
الأطلسي
".
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