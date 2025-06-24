بريطانيا تعلن العودة إلى الردع النووي الجوي

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أعلنت ، الثلاثاء، أنها ستعيد العمل بالردع المحمول جواً، جنباً إلى جنب مع قدراتها النووية الحالية المقتصرة على الغواصات، في إطار .وسينفذ القرار من خلال شراء بريطانيا 12 طائرة مقاتلة من طراز "إف 35"، قادرة على إطلاق صواريخ مزودة برؤوس نووية.وقالت الحكومة في بيان، إن "رئيس الوزراء سيعلن خلال قمة في ، الأربعاء، عن قرار بلاده شراء هذه المقاتلات، في أكبر تعزيز للوضع النووي للمملكة منذ جيل"، مما سيمكنها من زيادة مشاركتها في مهمة الردع ".