أردوغان إلتقى ترامب في لاهاي

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رحّب الرئيس خلال محادثات مع نظيره الأميركي ، على هامش قمة في ، الثلاثاء، بوقف إطلاق النار بين وإسرائيل، ودعا إلى حوار وثيق لإنهاء الحرب بين وأوكرانيا.وقد أعرب عن ارتياحه لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين وإيران من خلال جهود ، معرباً عن أمله في أن يكون دائماً.