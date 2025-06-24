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أردوغان إلتقى ترامب في لاهاي

Lebanon 24
24-06-2025 | 18:52
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رحّب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، الثلاثاء، بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ودعا إلى حوار وثيق لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
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وقد أعرب أردوغان عن ارتياحه لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وإيران من خلال جهود الرئيس ترامب، معرباً عن أمله في أن يكون دائماً.
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