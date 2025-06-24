على خلفية الضربات العسكرية ضد إيران.. تصويت في مجلس النواب الأميركي على تحرك لعزل ترامب

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على خلفية شنه ضربات عسكرية ضد من دون الحصول على إذن مسبق من الكونغرس، صوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة، أمس الثلاثاء، ضد تحرك لعزل الرئيس بتهمة "إساءة استخدام السلطة".وجاء التحرك المفاجئ بمبادرة من النائب آل غرين من ولاية تكساس، علما أن حزبه انقسم بشأن المبادرة، إذ انضم معظم إلى الأغلبية الجمهورية للتصويت على تأجيل النظر في القرار، بينما أيد عشرات الديمقراطيين مسعى غرين.وانتهى التصويت بنتيجة 344 معارض للمبادرة مقابل 79 مؤيد لها.وقال غرين قبل التصويت: "أفعل هذا لأن لا شخص واحدا يجب أن يمتلك السلطة لدفع أكثر من 300 مليون شخص في الحرب من دون التشاور مع الكونغرس".وتابع: "أفعل هذا لأن إما أن يكون له معنى أو سيكون بلا معنى".ورغم أن هذه الخطوة ليست أول محاولة لعزل منذ بداية ولايته الثانية في كانون الثاني، إلا أنها تعكس حالة القلق لدى العديد من الديمقراطيين تجاه إدارته، لا سيما بعد الهجوم المفاجئ على المنشآت النووية ، الذي اعتبر مغامرة محفوفة بالمخاطر للتدخل في شؤون .وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، هاجم ترامب بشدة، مستخدما ألفاظا نابية، النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز من ، بعد أن وصفت عمليته العسكرية ضد إيران بأنها "جريمة تستوجب العزل".(سكاي نيوز)