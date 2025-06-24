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عربي-دولي

على خلفية الضربات العسكرية ضد إيران.. تصويت في مجلس النواب الأميركي على تحرك لعزل ترامب

Lebanon 24
24-06-2025 | 23:22
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على خلفية شنه ضربات عسكرية ضد إيران من دون الحصول على إذن مسبق من الكونغرس، صوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة، أمس الثلاثاء، ضد تحرك لعزل الرئيس دونالد ترامب بتهمة "إساءة استخدام السلطة". 
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وجاء التحرك المفاجئ بمبادرة من النائب الديمقراطي آل غرين من ولاية تكساس، علما أن حزبه انقسم بشأن المبادرة، إذ انضم معظم الديمقراطيين إلى الأغلبية الجمهورية للتصويت على تأجيل النظر في القرار، بينما أيد عشرات الديمقراطيين مسعى غرين.

وانتهى التصويت بنتيجة 344 معارض للمبادرة مقابل 79 مؤيد لها.

وقال غرين قبل التصويت: "أفعل هذا لأن لا شخص واحدا يجب أن يمتلك السلطة لدفع أكثر من 300 مليون شخص في الحرب من دون التشاور مع الكونغرس".

وتابع: "أفعل هذا لأن الدستور إما أن يكون له معنى أو سيكون بلا معنى".

ورغم أن هذه الخطوة ليست أول محاولة لعزل ترامب منذ بداية ولايته الثانية في كانون الثاني، إلا أنها تعكس حالة القلق لدى العديد من الديمقراطيين تجاه إدارته، لا سيما بعد الهجوم المفاجئ على المنشآت النووية الإيرانية، الذي اعتبر مغامرة محفوفة بالمخاطر للتدخل في شؤون الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، هاجم ترامب بشدة، مستخدما ألفاظا نابية، النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز من نيويورك، بعد أن وصفت عمليته العسكرية ضد إيران بأنها "جريمة تستوجب العزل".(سكاي نيوز)
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