الجيش الإسرائيلي يُعلن مقتل 7 جنود في هجوم بقطاع غزة

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وأشار الجيش إلى أنه نشر أسماء 6 جنود، لكنه امتنع عن اسم الجندي السابع. ووفقًا للبيان، فقد قتل الجنود نتيجة انفجار عبوة ناسفة في مركبة مدرعة كانوا يستقلونها.وأضاف الجيش أن الجنود السبعة كانوا يخدمون في الكتيبة 605 التابعة لوحدة الهندسة القتالية.ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، فإن فلسطينيا زرع قنبلة في مدرعة من طراز "بوما"، كان على متنها الجنود أثناء قيادتهم في خان يونس.وأدى الانفجار إلى اشتعال النيران في المركبة، وباءت محاولات إخمادها بالفشل.وقال الجيش إن "جميع الجنود الذين كانوا بداخلها لقوا حتفهم من جراء الانفجار والحريق، بينما سُحبت بقايا المركبة المحترقة لاحقا إلى خارج غزة".وفي حادث منفصل بمنطقة خان يونس أيضا، أصيب جنديان من الكتيبة 51 التابعة للواء غولاني، أحدهما إصابته خطيرة والآخر طفيفة، بنيران قذيفة "آر بي جي".