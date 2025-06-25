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رسميًا... إيران تُحدد موعد وتفاصيل مراسم تشييع كبار الضباط والعلماء

Lebanon 24
25-06-2025 | 00:47
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أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنظيم مراسم تشييع رسمية لعدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين الذين قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران.
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ومن المقرر أن تُقام المراسم الرئيسية يوم السبت المقبل في العاصمة طهران، حيث سيتم تشييع الجثامين بدءًا من أمام بوابة جامعة طهران، باتجاه ميدان آزادي، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا.

كما ستُقام مراسم أخرى يوم الأحد 28 حزيران لتشييع جثامين القادة العسكريين رفيعي المستوى وعدد من الشخصيات الذين قُتلوا في ما وصفه بيان الحرس الثوري بـ"العدوان الوحشي للنظام الصهيوني".

وأكد الحرس الثوري أن هذه المراسم ستكون جماهيرية، بمشاركة واسعة من الشعب الإيراني.

وفي سياق منفصل، سيتم تشييع جثمان اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، ومساعده شانهاي، يوم الجمعة 27 حزيران في مسقط رأسهما، وذلك عند الساعة التاسعة صباحا.

وكان الهجوم الإسرائيلي المفاجئ في 13 حزيران قد استهدف منذ لحظاته الأولى مجموعة من أبرز الشخصيات العسكرية والعلمية في إيران.
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