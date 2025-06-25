رسميًا... إيران تُحدد موعد وتفاصيل مراسم تشييع كبار الضباط والعلماء

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أعلن عن تنظيم مراسم تشييع رسمية لعدد من كبار العسكريين والعلماء النوويين الذين قُتلوا جراء الهجمات الأخيرة على .ومن المقرر أن تُقام المراسم الرئيسية يوم السبت المقبل في العاصمة ، حيث سيتم تشييع الجثامين بدءًا من أمام بوابة جامعة طهران، باتجاه ميدان آزادي، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا.كما ستُقام مراسم أخرى 28 حزيران لتشييع جثامين القادة العسكريين رفيعي المستوى وعدد من الشخصيات الذين قُتلوا في ما وصفه بيان بـ"العدوان الوحشي للنظام ".وأكد الحرس الثوري أن هذه المراسم ستكون جماهيرية، بمشاركة واسعة من الشعب .وفي سياق منفصل، سيتم تشييع جثمان اللواء ، الإيراني، ومساعده شانهاي، يوم الجمعة 27 حزيران في مسقط رأسهما، وذلك عند الساعة التاسعة صباحا.وكان الهجوم المفاجئ في 13 حزيران قد استهدف منذ لحظاته الأولى مجموعة من أبرز الشخصيات العسكرية والعلمية في إيران.