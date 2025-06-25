Advertisement

عربي-دولي

كان مسؤولاً عن تغييب وإخفاء آلاف السوريين.. جنرال "حاجز الموت" في قبضة دمشق (صورة)

Lebanon 24
25-06-2025 | 01:08
A-
A+
Doc-P-1382243-638864358436972486.jpg
Doc-P-1382243-638864358436972486.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الداخلية السورية القاء القبض على اللواء موفق حيدر.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس الثلاثاء أنها تمكنت بعد رصدٍ دقيق، وبعملية أمنية محكمة التنفيذ، من القبض على اللواء موفق نظير حيدر في محافظة اللاذقية.
 
Advertisement
 
"حاجز الموت"
كما أشارت إلى أن حيدر كان قائد الفرقة الثالثة دبابات في جيش النظام السابق والمسؤول عن حاجز القطيفة المعروف لجميع السوريين بـ"حاجز الموت".

وكانت الفرقة الثالثة تعتبر أحد أقوى التشكيلات العسكرية.

في حين أكد العديد من السوريين أن حيدر كان مسؤولاً عن تغييب وإخفاء آلاف السوريين.

كما اعتبر البعض الآخر أن اعتقاله يضاهي بأهمية خبر توقيف وسيم الأسد ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد

فيما شارك مغردون على إكس تعليقاً لنجل الموقوف محد حيدر على فيسبوك، أكد فيه أنه فخور بوالده، وواثق بأنه لم يؤذ أحداً.
ومنذ كانون الأول الماضي، أطلقت السلطات الجديدة في البلاد عمليات تفتيش واسعة في شتى المناطق من أجل إلقاء القبض على من وصفتهم بـ"الفلول" ممن تورطوا بجرائم ضد المدنيين خلال الصراع الذي امتد نحو 14 عاما. (العربية)
 
مواضيع ذات صلة
كان لواءً في عهد الأسد... توقيف المسؤول عن "حاجز الموت" في سوريا
lebanon 24
25/06/2025 09:04:55 Lebanon 24 Lebanon 24
صاحب أجرأ مشاهد السينما السورية.. الموت يُغيب هذا الفنان القدير بعد وعكة صحية شديدة (صورة)
lebanon 24
25/06/2025 09:04:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"تركت بصمة لا تُنسى"... الموت يُغيّب ممثلة أميركيّة قديرة (صورة)
lebanon 24
25/06/2025 09:04:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الموت يغيّب والدة رئيسة المعهد العالي للموسيقى هبة القواس
lebanon 24
25/06/2025 09:04:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:16 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2025-06-25
01:55 | 2025-06-25
01:53 | 2025-06-25
01:19 | 2025-06-25
01:16 | 2025-06-25
01:11 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24