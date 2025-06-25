كان مسؤولاً عن تغييب وإخفاء آلاف السوريين.. جنرال "حاجز الموت" في قبضة دمشق (صورة)

بعد رصدٍ دقيق، وبعملية أمنية محكمة التنفيذ، ألقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية القبض على اللواء المجرم موفق نظير حيدر، قائد الفرقة الثالثة دبابات في جيش النظام البائد، والمسؤول عن حاجز القطيفة المعروف لجميع السوريين بـ"حاجز الموت" pic.twitter.com/5EHZzinojN
— وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) June 24, 2025
بعد رصدٍ دقيق، وبعملية أمنية محكمة التنفيذ، ألقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية القبض على اللواء المجرم موفق نظير حيدر، قائد الفرقة الثالثة دبابات في جيش النظام البائد، والمسؤول عن حاجز القطيفة المعروف لجميع السوريين بـ"حاجز الموت" pic.twitter.com/5EHZzinojN