كان مسؤولاً عن تغييب وإخفاء آلاف السوريين.. جنرال "حاجز الموت" في قبضة دمشق (صورة)

أعلنت القاء القبض على اللواء موفق .



وأوضحت الوزارة في بيان أمس الثلاثاء أنها تمكنت بعد رصدٍ دقيق، وبعملية أمنية ، من القبض على اللواء موفق نظير حيدر في محافظة .

بعد رصدٍ دقيق، وبعملية أمنية محكمة التنفيذ، ألقت في محافظة اللاذقية القبض على اللواء المجرم موفق نظير حيدر، قائد الفرقة الثالثة دبابات في جيش النظام البائد، والمسؤول عن حاجز المعروف لجميع السوريين بـ"حاجز الموت" pic.twitter.com/5EHZzinojN — وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) June 24, 2025 Advertisement

"حاجز الموت"

كما أشارت إلى أن حيدر كان قائد الفرقة الثالثة دبابات في جيش النظام السابق والمسؤول عن حاجز القطيفة المعروف لجميع السوريين بـ"حاجز الموت".



وكانت الفرقة الثالثة تعتبر أحد أقوى التشكيلات العسكرية.



في حين أكد العديد من السوريين أن حيدر كان مسؤولاً عن تغييب وإخفاء آلاف السوريين.



كما اعتبر البعض الآخر أن اعتقاله يضاهي بأهمية خبر توقيف وسيم ابن عم الرئيس السابق



فيما شارك مغردون على إكس تعليقاً لنجل الموقوف محد ، أكد فيه أنه فخور بوالده، وواثق بأنه لم يؤذ أحداً.

ومنذ كانون الأول الماضي، أطلقت السلطات الجديدة في البلاد عمليات تفتيش واسعة في شتى المناطق من أجل إلقاء القبض على من وصفتهم بـ"الفلول" ممن تورطوا بجرائم ضد المدنيين خلال الصراع الذي امتد نحو 14 عاما. (العربية)