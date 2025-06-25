أضرار كبيرة.. صور تكشف ما حصل لمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز بعد الضربات الأميركية

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فقد بينت تلك الصور الجديدة التي نشرتها شركة ماكسار تكنولوجيز، أضرارًا لحقت بالمنشآت الثلاث إثر الجوية الأميركية في 22 حزيران. أحدث التقرير الأولي لوكالة مخابرات الدفاع، ذراع المخابرات الرئيسية لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والذي أشار إلى عدم تدمير منشآت النووية الثلاث "فوردو ونطنز وأصفهان" بالضربات الأميركية السبت الماضي، جدلا واسعا، الا ان صور أقمار صناعية جديدة كشفت حجم الأضرار.فقد بينت تلك الصور الجديدة التي نشرتها شركة ماكسار تكنولوجيز، أضرارًا لحقت بالمنشآت الثلاث إثر الجوية الأميركية في 22 حزيران.

وأفادت "ماكسار" أن الصور فوق منشأة فوردو لتخصيب الوقود تُظهر حفرًا على طول الطرق المؤدية إلى مداخل الأنفاق.



كما أظهرت صور الأقمار الصناعية المنشورة التي تم التقاطها في 24 حزيران الحالي، حفر الغارات الجوية فوق قاعات الطرد المركزي تحت الأرض في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وسط إيران، إذ بدت تلك الحفر مملوءة ومغطاة بالتراب بعد الضربات.



كذلك بينت الصور التي تم التقاطها، أمس الثلاثاء، مداخل الأنفاق في منشأة أصفهان للتخصيب في 20 حزيران (أعلى)، والأضرار الناجمة عن الغارات الجوية على مداخل تلك الأنفاق في 22 من الشهر عينه (أسفل).



أتى ذلك، بعدما كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز أن تقييما للمخابرات الأميركية خلص إلى أن الهجمات الأميركية التي استهدفت المنشآت النووية مطلع الأسبوع أخرت برنامج النووي بضعة أشهر فقط.(العربية)