عراقجي ينفي الشائعات: العلاقة بين إيران وروسيا ممتازة

Advertisement

وأوضح عراقجي أن اللقاء مع في 23 حزيران كان ممتازاً، وفق ما نقلت وكالة تاس اليوم الأربعاء.كما شدد على أن واتخذت مواقف قوية وواضحة فيما يتعلق بالهجمات والأميركية على السواء.أتى هذا الموقف بعدما أكدت مصادر إيرانية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن طهران ليست راضية عن الدعم الروسي، حسب ما نقلت وكالة .كما أشارت إلى أن لم تحظ إلا بدعم كلامي من أقوى داعميها، فضلا عن ، على الرغم من أن الجانب الإيراني دعم على مدى السنوات القليلة الماضية خلف الكواليس، وعزز مجهودهم الحربي بالذخيرة وقذائف المدفعية وآلاف الطائرات المسيرة في الحرب ضد .إلا أن الكرملين رفض أمس الثلاثاء الانتقادات بأن بلاده لم تفعل ما يكفي لدعم الحليف الإيراني، قائلا إن بلاده اتخذت "موقفا واضحا" بالتنديد بالهجمات الأميركية والإسرائيلية على الأراضي . وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن البعض يحاول إفساد الشراكة الروسية الإيرانية، وذلك ردا على سؤال بشأن المقارنة بين موقف تجاه إيران وما حدث عند الإطاحة بالرئيس السوري العام الماضي، عندما رفضت موسكو إرسال قوات أو تقديم دعم جوي إضافي لإبقاء حليفها في السلطة.كما أكد أن "موسكو دعمت طهران بالفعل بموقفها الواضح"، مضيفا أن وزير الخارجية الإيراني قدر الموقف الروسي خلال لقائه الإثنين الماضي.