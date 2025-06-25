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أعلنت إسقاط 18 مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد، وفي .وجاء في بيان الوزارة: "أسقطت وسائل الدفاع الجوي 18 مسيّرة أوكرانية، منها 7 في مقاطعة روستوف، و4 في ، و2 في إقليم ، و2 في ، و2 في البحر الأسود، و1 في مقاطعة بريانسك".وأعلن الرئيس مؤخرا عن نية إنشاء منطقة عازلة في عمق بمدى الصواريخ والمسيرات التي في حوزة نظام لحماية أراضي روسيا بما فيها الجديدة من اعتداءات قوات كييف المستمرة.وتحذر روسيا باستمرار نظام كييف ورعاته من أنهم كلما ماطلوا في التفاوض معها لإنهاء النزاع بالسبل السلمية، برزت شروط جديدة عليهم تنفيذها لإنهائه.