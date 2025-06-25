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ذكر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أن "الحملة على ، على الرغم أهدافها المعلنة المتمثلة في تفكيك القدرات النووية والدفاعية ، تحمل في طياتها طموحًا أعمق وأكثر غرابة: الأمل في أن يؤدي إسقاط النظام إلى تنصيب حكومة صديقة بقيادة رضا بهلوي، الابن المنفي لآخر شاه في إيران، وربما حتى تمهيد الطريق لاستعادة النظام الملكي".وبحسب الموقع، "هذه ليست سياسة معلنة رسميا في القدس أو ، ولكنها تكمن في خلفية تصرفات ودعواتها العلنية للإيرانيين "بالوقوف" في وجه الجمهورية الإسلامية. وفي نيسان 2023، استضاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتزوغ بهلوي . وخلال الزيارة التي تم التخطيط لها بعناية، صلى عند الحائط ، وتجنب المسجد الأقصى في الحرم القدسي الشريف، ولم يبذل أي جهد للقاء الزعماء . ووصف تحليل صادر عن مركز القدس للأمن والشؤون الخارجية الزيارة بأنها رسالة مفادها أن إسرائيل تعترف ببهلوي باعتباره "الزعيم للمعارضة الإيرانية"."وتابع الموقع، "دعت شخصيات مثل جيلا جمليل، وزيرة الاستخبارات السابقة في الحكومة الإسرائيلية، علانية إلى تغيير النظام، حيث أعلنت العام الماضي أن "نافذة الفرصة قد انفتحت للإطاحة بالنظام". إن ما كان من الممكن اعتباره مناورة دبلوماسية قد تحول، في سياق الحرب الجوية الحالية، إلى رهان استراتيجي على أن الضغط العسكري قادر على خلق الظروف المؤاتية للنتيجة السياسية التي تختارها إسرائيل. في الحقيقة، كان التدخل الأجنبي هو الذي مهد الطريق للعداء الحالي. ففي عام 1953، أطاح انقلابٌ نفّذته وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) وجهاز الاستخبارات (MI6) بمحمد مصدق، آخر زعيم إيراني منتخب ديمقراطيًا. ورغم أن المؤامرة بدأت بسبب تأميمه لشركة النفط الأنكلو-إيرانية التي تسيطر عليها بريطانيا، فإن انضمت إلى المؤامرة بسبب جنون الحرب الباردة، خوفاً من أن تسمح الأزمة للحزب الشيوعي القوي في إيران بالاستيلاء على السلطة وتحالف البلاد مع الاتحاد السوفييتي. وأدى الانقلاب إلى إعادة تنصيب الشاه، الذي أدى حكمه الاستبدادي واعتماده على الغرب إلى نشوء مزيج قوي من المشاعر المناهضة للإمبريالية والحماسة الدينية".وأضاف الموقع، "لقد كانت الثورة الإسلامية عام 1979، على طريقتها الخاصة، بمثابة رد فعل متأخر على ثورة عام 1953، وتأكيد جذري على السيادة الوطنية على المصالح الأجنبية. والآن يبدو أن إسرائيل والولايات المتحدة تعتقدان أن التدخل الجديد المدعوم من الخارج قد يكون الحل للمشكلة التي ساعد التدخل الأخير في خلقها. منذ 12 حزيران، تجاوزت الحملة العسكرية الإسرائيلية استهداف المنشآت النووية، فقد استهدفت الضربات مؤسسات الدولة ومقرات التلفزيون الرسمي. وفي أكثر هجماتها رمزية حتى الآن، قصفت إسرائيل أيضًا سجن إيفين، المكان الرئيسي لسجن المعارضين السياسيين. وأعلن الرئيس الأميركي يوم الاثنين أنه تم التوصل إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل لوقف القتال. وجاء ذلك بعد ساعات من شن إيران هجومًا محدودًا على القاعدة الأميركية في قطر، حيث تم اعتراض الصواريخ، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".وبحسب الموقع، "صوّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الصراعَ علنًا على أنه طريقٌ لتحرير الإيرانيين. وتُعدّ عملية " الصاعد"، الاسم الذي أُطلق على الهجوم الجوي، في حد ذاتها إشارةً إلى علم إيران ما قبل الثورة، ولفتةً رمزيةً تجاه إرث النظام الملكي. ولكن على الرغم من كل الحديث عن تغيير النظام، هناك قدر ضئيل من الوضوح بشأن ما الذي ينبغي أن يأتي بعد ذلك، أو من ينبغي أن يأتي بعد ذلك. يُصرّ المسؤولون الإسرائيليون علنًا على أن الشعب سيختار قادته، ولكن احتضانهم العلني لولي العهد الإيراني المنفي يروي قصة مختلفة. أمضى رضا بهلوي عقودًا في بناء صورة رجل الدولة الديمقراطي المُنتظر. في المقابلات، يتحدث عن مستقبل يُقرره استفتاء شعبي، مدعومًا بمقترحات مُفصلة، مثل خطة انتقالية مدتها 100 يوم. ولحسن حظ إسرائيل، إن هذا التوجه يتجاوز الرمزية إلى جوهر التفكير الاستراتيجي . فخلال زيارته إلى تل أبيب في عام 2023، أوضح بهلوي المنطق الحقيقي الذي يحرك الهجمات الإسرائيلية الحالية ضد إيران، ورفض المفاوضات النووية باعتبارها "مضيعة للوقت" وأصر على أن "أسرع طريقة للقضاء على كل التهديدات" هي الاستثمار في بديل للنظام نفسه".وتابع الموقع، "علاوة على ذلك، فهو يتصور مستقبلاً متجذراً في ما يسميه "اتفاقيات كورش"، وإحياء "الصداقة القديمة" بين الشعبين الفارسي واليهودي، وهي الرؤية التي تعززها إيماءات شخصية قوية، مثل زواج ابنته مؤخراً من رجل أعمال يهودي أميركي. ولكن هذه الرؤية، مهما بدت مقنعة في واشنطن والقدس، منفصلة تماما تقريبا عن الواقع الإيراني. وبالنسبة للعديد من المنتقدين، حتى داخل المعارضة المجزأة، فإن هذه الرسائل الديمقراطية هي استراتيجية مدروسة لإعادة تأهيل صورة النظام الملكي ووضع بهلوي باعتباره الخليفة الوحيد. إن اجتماعاته الرفيعة المستوى مع الزعماء الأجانب، ولا سيما في إسرائيل، ودعواته للحصول على الدعم الغربي لا ينظر إليها باعتبارها حنكة سياسية من أجل ديمقراطية مستقبلية، بل باعتبارها جهودا لتأمين الدعم الأجنبي لعودته إلى السلطة".وأضاف الموقع، "لا يزال اسم بهلوي ملطخًا في نظر الكثيرين بذكريات غرف التعذيب في جهاز السافاك، والفساد، والاعتماد على القوى الأجنبية من أجل البقاء. في حين أن المعارضة ضد الجمهورية الإسلامية واسعة النطاق، فإن الشعارات التي رفعت في احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في عام 2022 تكشف عن رفض عميق الجذور لكلا النظامين الاستبداديين مع هتافات مثل "الموت للظالم، سواء كان الشاه أو القائد". إن النظام الملكي الذي تلمح إسرائيل إلى إحيائه لم يتم الإطاحة به في عام 1979 فحسب، بل تم رفضه بنشاط من قبل تحالف قوي من الإسلاميين واليساريين والقوميين المتحدين ضد قمع الشاه. إن هذا الإرث من الرفض الشعبي يحد بشدة من جاذبية رضا بهلوي اليوم. في حين تصور مقالات الرأي في الإسرائيلية أنها خيار بين الفوضى أو عودة النظام الملكي، فإن بهلوي لا يحظى بدعم ملموس كبير داخل بلد يرى فيه الكثيرون ان حركته "انتهازية" و"منفصلة عن الشعب الإيراني"."وبحسب الموقع، "إن تصور إسرائيل لنتيجة مختلفة في إيران هو تجاهل للحقيقة الأكثر مرارة في المنطقة. من المذبحة الطائفية في العراق بعد صدام حسين إلى الأراضي القاحلة التي تحكمها الفصائل المسلحة والتي تشوه ليبيا واليمن الآن، علمنا العقدان الأخيران درساً قاسيا مفاده أن تغيير الأنظمة المفروض من الخارج لا ينتج حلفاء متعاونين، بل فراغات يملأها المتطرفون، والحروب بالوكالة، والكوارث الإنسانية. وهذا الدرس المؤلم هو الذي دفع دول الخليج العربية إلى التحول إلى الدبلوماسية مع منافسيها السابقين مثل إيران. إن الأمل الإسرائيلي في أن تؤدي الغارات الجوية والاغتيالات إلى "خلق الظروف" للشعب الإيراني "للنهوض"، كما ذكر نتنياهو، هو أمر خطير. وحتى بين أوساط المعارضة الإيرانية، هناك شكوك عميقة بشأن التدخل الأجنبي. وكما قال ناشطون في المنفى لوسائل الإعلام الغربية، فإن الإيرانيين يريدون الإطاحة بزعمائهم بأنفسهم، ولا يريدون "دولة وهمية" أو نظامًا جديدًا يفرضه الغرباء".وتابع الموقع، "علاوة على ذلك، فإن الخيال القائل بأن النظام الخليفة في طهران سيكون صديقاً لإسرائيل بطبيعته يتجاهل الشكوك العميقة الجذور التي ترسخت على مدى عقود من الصراع والدعاية والعداء والتي يتم ترسيخها الآن من خلال التدخل الأجنبي العلني. وحتى رضا بهلوي، إذا تم تنصيبه بطريقة أو بأخرى، فمن المرجح أن يواجه ضغوطاً هائلة لإبعاد نفسه عن أي تصور بأنه "رجل إسرائيل في إيران". إن الحملة الإسرائيلية قد تضعف الجمهورية الإسلامية، ولكنها لا تستطيع استحضار إيران جديدة صديقة من الرماد، على الأقل من خلال دعم خليفة من سلالة رفضها الإيرانيون منذ فترة طويلة".وختم الموقع، "في نهاية المطاف، ينبغي أن يتقرر مستقبل إيران ليس في القدس أو واشنطن، بل من قبل الإيرانيين أنفسهم، بشروطهم الخاصة، وفي وقتهم الخاص".