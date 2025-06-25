بتهمة التجسس... طهران تتخذ خطوات قانونية ضد غروسي!

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وافقت في على مشروع قانون يفرض على الحكومة تعليق التعاون مع ، بالإضافة إلى ملاحقة مديرها بتهمة التجسس.وأوضح المتحدث باسم اللجنة، ، أن الموافقة على المشروع تمّت خلال ، مشيرًا إلى عدة جوانب وردت في بنود القانون الذي تم مناقشته.وأشار رضائي إلى أن موافقة اللجنة على مشروع القرار "يُلزم الحكومة بتعليق التعاون".وأضاف حول إجراءات رد الفعل ضد : " أكدت استعدادها للرد الحاسم إذا ارتكب الكيان الاسرائيلي أي عمل شرير، رغم وقف تبادل إطلاق النار".