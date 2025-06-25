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عربي-دولي

بتهمة التجسس... طهران تتخذ خطوات قانونية ضد غروسي!

Lebanon 24
25-06-2025 | 02:26
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وافقت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني على مشروع قانون يفرض على الحكومة تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى ملاحقة مديرها رافائيل غروسي بتهمة التجسس.
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وأوضح المتحدث باسم اللجنة، إبراهيم رضائي، أن الموافقة على المشروع تمّت خلال اجتماع اللجنة، مشيرًا إلى عدة جوانب وردت في بنود القانون الذي تم مناقشته.


وأشار رضائي إلى أن موافقة اللجنة على مشروع القرار "يُلزم الحكومة بتعليق التعاون".


وأضاف حول إجراءات رد الفعل ضد إسرائيل: "إيران أكدت استعدادها للرد الحاسم إذا ارتكب الكيان الاسرائيلي أي عمل شرير، رغم وقف تبادل إطلاق النار".
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