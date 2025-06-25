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عربي-دولي

هجمات أوكرانية جديدة بطائرات مسيرة تستهدف منشآت روسية

Lebanon 24
25-06-2025 | 03:32
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قالت السلطات الروسية اليوم الأربعاء إن هجمات شنتها أوكرانيا بطائرات مسيرة خلال الليل ألحقت أضرارا بمنشأة للحبوب ومدرسة ومنازل ومجمع رياضي في منطقة روستوف بجنوب روسيا على الحدود مع أوكرانيا.
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في منشور على تطبيق تيليغرام أن وحداتها دمرت ما يصل إلى 40 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق روسية وشبه جزيرة القرم. وجرى إسقاط سبع طائرات مسيرة فوق منطقة روستوف.

وقال يوري سليوسار حاكم روستوف عبر تيليغرام إنه لم تقع إصابات جراء الغارات، لكن الهجوم تسبب في نشوب حريق في مجمع رياضي وألحق أضرارا بمدرسة ثانوية ومبنيين سكنيين في مدينة تاجانروج.

‭‭ ‬‬وأضاف أن الهجوم ألحق أضرارا بمستودع لتخزين حبوب ومنشأة صناعية في بلدة آزوف المطلة على نهر الدون على بعد نحو 16 كيلومترا من بحر آزوف. ولم يتطرق إلى التفاصيل.
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