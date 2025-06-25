هجمات أوكرانية جديدة بطائرات مسيرة تستهدف منشآت روسية

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قالت السلطات الروسية اليوم الأربعاء إن هجمات شنتها بطائرات مسيرة خلال الليل ألحقت أضرارا بمنشأة للحبوب ومدرسة ومنازل ومجمع في بجنوب على الحدود مع أوكرانيا.وذكرت في منشور على تطبيق تيليغرام أن وحداتها دمرت ما يصل إلى 40 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق روسية وشبه . وجرى إسقاط سبع طائرات مسيرة فوق منطقة روستوف.وقال حاكم روستوف عبر تيليغرام إنه لم تقع إصابات جراء ، لكن الهجوم تسبب في نشوب حريق في مجمع رياضي وألحق أضرارا بمدرسة ثانوية ومبنيين سكنيين في مدينة تاجانروج.‭‭ ‬‬وأضاف أن الهجوم ألحق أضرارا بمستودع لتخزين حبوب ومنشأة صناعية في بلدة آزوف المطلة على نهر الدون على بعد نحو 16 كيلومترا من . ولم يتطرق إلى التفاصيل.