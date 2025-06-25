بعد قرار البرلمان الايراني.. غروسي في رسالة عاجلة: التعاون مع الوكالة شرط لأي حل دبلوماسي

Advertisement

طالب للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي باستئناف عمليات التفتيش في ، عقب وقف إطلاق النار بين وتل أبيب.وقال غروسي في بيان: “استئناف التعاون مع الوكالة أمر أساسي للتوصل إلى اتفاق ناجح ينهي الخلاف حول أنشطة إيران النووية”.كما أضاف: “لقد بعثت برسالة إلى ، شددت فيها على أهمية العمل المشترك، واقترحت عقد لقاء قريبا”.وأشار البيان إلى أن مفتشي بقوا داخل إيران طوال فترة النزاع، وأنهم مستعدون للعودة إلى المنشآت النووية للتحقق من مخزون المواد النووية.