Advertisement

عربي-دولي

بعد الضربات الإيرانية.. اليكم خريطة الأضرار الإسرائيلية

Lebanon 24
25-06-2025 | 03:36
A-
A+
Doc-P-1382332-638864447658150655.jpg
Doc-P-1382332-638864447658150655.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل صندوق التعويضات التابع لهيئة الضرائب الإسرائيلية، قرابة 39 ألف طلب لتعويض الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن سقوط صواريخ إيرانية داخل إسرائيل، وفقًا لتقارير إعلامية عبرية.
Advertisement

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنه حتى اليوم، تلقى صندوق التعويضات حوالي 38 ألفا و700 طلب تعويض منذ بداية الحرب الإسرائيلية الإيرانية في 13 حزيران الجاري.

الصحيفة نقلت عن الصندوق أن بين تلك الطلبات 30 ألفا و809 طلبات تعويض عن أضرار لحقت بمبان مباشرة، و3713 طلبا عن أضرار بمركبات، و4085 طلبا عن أضرار بمعدات وغيرها.

وتابعت: “هناك تقديرات بتضرر آلاف المباني الأخرى، ولم تُقدَّم أي طلبات تعويض عنها حتى الآن”.
مواضيع ذات صلة
بالصور... شاهدوا حجم الأضرار في المنشآت النووية الإيرانية بعد الضربات الإسرائيلية
lebanon 24
25/06/2025 12:20:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: أضرار محدودة في موقع فوردو النووي من جراء ضربات إسرائيلية
lebanon 24
25/06/2025 12:20:00 Lebanon 24 Lebanon 24
صورٌ جديدة من إسرائيل... الأضرار كبيرة بعد الضربات الإيرانيّة
lebanon 24
25/06/2025 12:20:00 Lebanon 24 Lebanon 24
جدل حول الأضرار والقدرة النووية لإيران بعد الضربة الأميركية
lebanon 24
25/06/2025 12:20:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2025-06-25
05:10 | 2025-06-25
04:55 | 2025-06-25
04:51 | 2025-06-25
04:38 | 2025-06-25
04:20 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24