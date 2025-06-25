بعد الضربات الإيرانية.. اليكم خريطة الأضرار الإسرائيلية

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استقبل التابع لهيئة الضرائب ، قرابة 39 ألف طلب لتعويض الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن سقوط صواريخ إيرانية داخل ، وفقًا لتقارير إعلامية عبرية.وذكرت صحيفة “ أحرونوت” أنه حتى اليوم، تلقى صندوق التعويضات حوالي 38 ألفا و700 طلب تعويض منذ بداية الحرب الإسرائيلية في 13 حزيران الجاري.الصحيفة نقلت عن الصندوق أن بين تلك الطلبات 30 ألفا و809 طلبات تعويض عن أضرار لحقت بمبان مباشرة، و3713 طلبا عن أضرار بمركبات، و4085 طلبا عن أضرار بمعدات وغيرها.وتابعت: “هناك تقديرات بتضرر آلاف المباني الأخرى، ولم تُقدَّم أي طلبات تعويض عنها حتى الآن”.