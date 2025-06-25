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إقتصاد

بين وقف إطلاق النار ومخاوف نووية.. بريكس تطرح رؤية بديلة لأزمة إيران وإسرائيل

Lebanon 24
25-06-2025 | 03:47
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وجهت مجموعة “بريكس” نداءً عاجلاً لكسر دائرة العنف في الشرق الأوسط، وذلك عقب الهجمات التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، الدولة العضو بالمجموعة التي تضم عشر دول ذات اقتصادات ناشئة.
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وفي إعلان مشترك نشرته البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة، دانت دول بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات العربية المتحدة، أمس الثلاثاء، الهجمات ضد منشآت نووية.

كما طالبت بأن يكون الشرق الأوسط “منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل”، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وأضاف البيان “من الملحّ كسر حلقة العنف واستعادة السلام”.

كما أعربت الدول العشر في بيانها عن “قلقها العميق إزاء أيّ هجوم يستهدف منشآت نووية سلمية في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة”.

وأضاف البيان “يجب الحفاظ على الدوام على الضمانات النووية والسلامة والأمن النوويين، بما في ذلك في النزاعات المسلّحة، من أجل حماية السكان والبيئة”.
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