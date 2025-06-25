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تورط فيها رجل دين نافذ... رئيس وزراء أرمينيا يُعلن إحباط محاولة انقلاب

Lebanon 24
25-06-2025 | 04:10
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 قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم إن قوات الأمن أحبطت محاولة انقلاب تورط فيها رجل دين نافذ، وسط تصاعد المواجهة مع قيادة الكنيسة الرسولية في أرمينيا، بحسب وكالة "فرانس برس".
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وكتب على تلغرام :"أحبطت قوات الأمن مخططا خبيثا لرجال الدين المجرمين يهدف إلى زعزعة الاستقرار في جمهورية أرمينيا والاستيلاء على السلطة".
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