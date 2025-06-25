Advertisement

عربي-دولي

"حيرة في تل أبيب".. هذا ما كشفته حرب إيران - إسرائيل!

Lebanon 24
25-06-2025 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1382361-638864473260309341.jpg
Doc-P-1382361-638864473260309341.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقرير لها إنّ هناك حاجة لشهور عديدة وربما سنوات لمعرفة ما إذا كانت الحرب الإسرائيلية ضد إيران قد حققت أهدافها الأساسية.
Advertisement
 
 
وذكر التقرير أن تلك الأهداف تتمثل في إلحاق ضرر كبير بالبرنامج النووي الإيراني وخلق ردع وحرية عمل للجيش الإسرائيلي في الأجواء الإيرانية، وأضاف: "في الوقت الحالي، هناك مجال للفخر، لكن أيضاً هناك حاجة لإعادة تقييم".
 
 
وقال التقرير إنَّ العملية الإسرائيلية التي استغرقت 12 يوماً فقط، هدفت إلى تغيير خريطة التهديدات ضد إسرائيل بشكل جذري، ولكنها تساءلت: "هل ستستمر هذه الإنجازات على المدى الطويل أم أنها بداية صراع ممتد مع طهران؟ لن نعرف الإجابات الآن، لكن من الواضح أن إسرائيل قطعت خطوة غير مسبوقة من حيث الحجم والقوة، بالتعاون مع الولايات المتحدة، ما قد يغير ميزان القوى في الشرق الأوسط".

وتابعت: "الإنجازات واضحة، فقد تحقق ضرر كبير في المشروع النووي الإيراني، ودمرت منشآت تحت الأرض في نطنز، وفوردو، بالإضافة إلى دعم أميركي، وتصفية قادة في الحرس الثوري، وعلماء نوويين بارزين، وحرية جوية غير مسبوقة لسلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء الإيرانية. لو عُرض مثل هذا السيناريو على الإسرائيليين قبل أسبوعين، لما صدقوا ذلك".
 
علاوة على ذلك، تقول الصحيفة إن "إسرائيل نجحت في تجنب صراع إقليمي شامل، لأن حزب الله في لبنان، والحوثيون في اليمن، والجماعات المسلحة في العراق، لم ينضموا إلى المعركة"، وأضافت: "وفقاً لمصادر أمنية، لم يكن ذلك بسبب عدم الرغبة، بل بسبب العجز، وهذا يعد إنجازاً كبيراً يرسخ مكانة إسرائيل قوة ردع رئيسية في الشرق الأوسط".


مع هذا، قالت الصحيفة إن "إسرائيل تكبدت خسائر كبيرة، تمثلت في 28 قتيلاً في الداخل، بينهم 5 مدنيين لقوا حتفهم في بئر السبع في نهاية القتال"، وأضافت: "كذلك، جرى إغلاق الأجواء 12 يوماً، وعلق أكثر من 150 ألف إسرائيلي في الخارج، بالإضافة إلى تهديدات الصواريخ الباليستية الإيرانية، رغم أنظمة الاعتراض المتقدمة".

وأشارت يديعوت إلى الحاجة لتعزيز الدفاع عن الجبهة الداخلية في إسرائيل، بتسريع تطوير أنظمة الليزر المتقدمة، وتعزيز الملاجئ والمخابئ.

وقالت الصحيفة، إن التحدي الحقيقي لإسرائيل يبدأ الآن، فالخبراء يقدرون أنه بالنظر إلى الفجوات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغياب اتفاق مكتوب، فإن احتمال استئناف إيران لجهودها في المجال النووي والصواريخ مرتفع جداً، لأنه لا توجد آلية تمنعهم من ذلك مرة أخرى، ودون اتفاق سياسي، ستضطر إسرائيل إلى الانجرار إلى حرب استنزاف ضد  إيران، ستكون مكلفة وصعبة أكثر من أي مواجهة مع لبنان أو غزة.

وتتوقع المصادر الأمنية، وفق الصحيفة، أن تحاول إيران الالتفاف على المراقبة بشراء أسلحة نووية من دول أخرى، أو بالتعاون مع روسيا والصين، لذلك، يعتمد نجاح العملية ليس فقط على تدمير المنشآت، بل أيضاً على القدرة المستمرة لإسرائيل على الحفاظ على ميزتها. (24)
 
 
مواضيع ذات صلة
ماذا كُشف في تل أبيب عن مصير "نووي إيران"؟ صحيفة اسرائيلية تُجيب
lebanon 24
25/06/2025 20:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"حصن صهيون": فضيحة تل أبيب التي فجّرتها إيران
lebanon 24
25/06/2025 20:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
فيتش: صراع إيران وإسرائيل لن يغير تصنيف تل أبيب الائتماني "A"
lebanon 24
25/06/2025 20:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعرض السفارة الأميركية في تل أبيب لأضرار طفيفة.. هذا ما كشفه السفير
lebanon 24
25/06/2025 20:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:23 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-06-25
12:43 | 2025-06-25
12:41 | 2025-06-25
12:26 | 2025-06-25
12:15 | 2025-06-25
12:00 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24