"حيرة في تل أبيب".. هذا ما كشفته حرب إيران - إسرائيل!

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها إنّ هناك حاجة لشهور عديدة وربما سنوات لمعرفة ما إذا كانت الحرب الإسرائيلية ضد قد حققت أهدافها الأساسية.

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وذكر التقرير أن تلك الأهداف تتمثل في إلحاق ضرر كبير بالبرنامج وخلق ردع وحرية عمل للجيش في الأجواء ، وأضاف: "في الوقت الحالي، هناك مجال للفخر، لكن أيضاً هناك حاجة لإعادة تقييم".

وقال التقرير إنَّ العملية الإسرائيلية التي استغرقت 12 يوماً فقط، هدفت إلى تغيير خريطة التهديدات ضد بشكل جذري، ولكنها تساءلت: "هل ستستمر هذه الإنجازات على المدى أم أنها بداية صراع ممتد مع طهران؟ لن نعرف الإجابات الآن، لكن من الواضح أن إسرائيل قطعت خطوة غير مسبوقة من حيث الحجم والقوة، بالتعاون مع ، ما قد يغير ميزان القوى في ".



وتابعت: "الإنجازات واضحة، فقد تحقق ضرر كبير في المشروع النووي الإيراني، ودمرت منشآت تحت الأرض في نطنز، وفوردو، بالإضافة إلى دعم أميركي، وتصفية قادة في الحرس الثوري، وعلماء نوويين بارزين، وحرية جوية غير مسبوقة لسلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء الإيرانية. لو عُرض مثل هذا السيناريو على الإسرائيليين قبل أسبوعين، لما صدقوا ذلك".

علاوة على ذلك، تقول الصحيفة إن "إسرائيل نجحت في تجنب صراع إقليمي شامل، لأن في ، والحوثيون في اليمن، والجماعات المسلحة في ، لم ينضموا إلى المعركة"، وأضافت: "وفقاً لمصادر أمنية، لم يكن ذلك بسبب عدم الرغبة، بل بسبب العجز، وهذا يعد إنجازاً كبيراً يرسخ مكانة إسرائيل قوة ردع رئيسية في الشرق الأوسط".





مع هذا، قالت الصحيفة إن "إسرائيل تكبدت خسائر كبيرة، تمثلت في 28 قتيلاً في الداخل، بينهم 5 مدنيين لقوا حتفهم في بئر السبع في نهاية القتال"، وأضافت: "كذلك، جرى إغلاق الأجواء 12 يوماً، وعلق أكثر من 150 ألف إسرائيلي في الخارج، بالإضافة إلى تهديدات الصواريخ الباليستية الإيرانية، رغم أنظمة الاعتراض المتقدمة".



وأشارت يديعوت إلى الحاجة لتعزيز الدفاع عن الداخلية ، بتسريع تطوير أنظمة الليزر المتقدمة، وتعزيز الملاجئ والمخابئ.



وقالت الصحيفة، إن التحدي الحقيقي لإسرائيل يبدأ الآن، فالخبراء يقدرون أنه بالنظر إلى الفجوات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغياب اتفاق مكتوب، فإن احتمال استئناف إيران لجهودها في المجال النووي والصواريخ مرتفع جداً، لأنه لا توجد آلية تمنعهم من ذلك مرة أخرى، ودون اتفاق سياسي، ستضطر إسرائيل إلى الانجرار إلى حرب استنزاف ضد إيران، ستكون مكلفة وصعبة أكثر من أي مواجهة مع لبنان أو غزة.



وتتوقع المصادر الأمنية، وفق الصحيفة، أن تحاول إيران الالتفاف على المراقبة بشراء أسلحة نووية من دول أخرى، أو بالتعاون مع والصين، لذلك، يعتمد نجاح العملية ليس فقط على تدمير المنشآت، بل أيضاً على القدرة المستمرة لإسرائيل على الحفاظ على ميزتها. (24)