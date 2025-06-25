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عربي-دولي

"أخبار جيّدة"... ترامب يكشف ما سيحصل في غزة قريبًا!

Lebanon 24
25-06-2025 | 04:38
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اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب، صباح اليوم، أنّ "وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يسير بشكل جيد". 
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وكشف ترامب أنّ "إسرائيل أعادت الطائرات أمس التي كانت تنوي قصف إيران". 

وأكّد أنّه  لن يسمح للإيرانيين بتخصيب أي يورانيوم بعد الآن، مشيرا إلى انّه "سينتهي بنا المطاف لنوع من العلاقات مع إيران".

وقال ترامب: "حققنا انتصارا كبيرا في إيران". 

ووصف  ما حدث في إيران، أنّه "دمار كامل للمنشآت النووية"، مضيفًا "لا أعتقد أنهم نجحوا في إنقاذ أي مواد". 

تابع: "ضربتنا في إيران كانت ممتازة حيث دمرت كل ما لم تتمكن إسرائيل من تدميره"، معتبرا أنّه "لو لم ندمر المنشآت الإيرانية ما كان ممكنا التوصل إلى تسوية مع الإيرانيين". 

وكشف ترامب ان "إسرائيل تضررت بشدة خلال الأيام الأخيرة". 

أكمل :"شبكات إعلامية بينها سي إن إن تصف التقارير بشأن تدمير منشآت إيران النووية بالكاذبة وهذا عار عليها". 

وبشأن غزة، أعلن ترامب عن أخبار جيّدة سنسمعها قريبا عن الأوضاع في غزة والاتفاق أصبح قريبا. 




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