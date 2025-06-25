"أخبار جيّدة"... ترامب يكشف ما سيحصل في غزة قريبًا!

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شبكات إعلامية بينها إن تصف التقارير بشأن تدمير منشآت إيران النووية بالكاذبة وهذا عار عليها".



وبشأن غزة، أعلن ترامب عن جيّدة سنسمعها قريبا عن الأوضاع في غزة والاتفاق أصبح قريبا.

اعتبر الرئيس ، ، أنّ "وقف إطلاق النار بين وإيران يسير بشكل جيد".وكشف أنّ "إسرائيل أعادت الطائرات أمس التي كانت تنوي قصف ".وأكّد أنّه لن يسمح للإيرانيين بتخصيب أي يورانيوم بعد الآن، مشيرا إلى انّه "سينتهي بنا المطاف لنوع من العلاقات مع إيران".وقال ترامب: "حققنا انتصارا كبيرا في إيران".ووصف ما حدث في إيران، أنّه "دمار كامل للمنشآت النووية"، مضيفًا "لا أعتقد أنهم نجحوا في إنقاذ أي مواد".تابع: "ضربتنا في إيران كانت ممتازة حيث دمرت كل ما لم تتمكن إسرائيل من تدميره"، معتبرا أنّه "لو لم ندمر المنشآت ما كان ممكنا التوصل إلى تسوية مع الإيرانيين".وكشف ترامب ان "إسرائيل تضررت بشدة خلال الأيام الأخيرة".أكمل :"