ترامب: هؤلاء أكّدوا لنا أنّ هناك دماراً كاملاً في المواقع النوويّة الإيرانيّة

قال الرئيس الأميركيّ ، إنّ " لديها عملاء في ".

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وأشار إلى أنّ "هؤلاء العملاء أكدوا بعد زيارة المواقع النوويّة المستهدفة في إيران، أنّ هناك دماراً كاملاً".