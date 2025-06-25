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عربي-دولي

ترامب: هؤلاء أكّدوا لنا أنّ هناك دماراً كاملاً في المواقع النوويّة الإيرانيّة

Lebanon 24
25-06-2025 | 05:36
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قال الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، إنّ "إسرائيل لديها عملاء في إيران".
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وأشار ترامب إلى أنّ "هؤلاء العملاء أكدوا بعد زيارة المواقع النوويّة المستهدفة في إيران، أنّ هناك دماراً كاملاً".
 
 
 
 
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