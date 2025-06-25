إخفاق ومزاعم "إنجاز".. هكذا تحدث الجيش الإسرائيليّ عن غزة وإيران

تباينت تصريحات المتحدث باسم الجيش إيفي ديفرين، الأربعاء، بين إقرار بالإخفاق في كمين أمس وحديث عن تحقيق أهداف الحرب على .

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وأقر ديفرين بأن الجيش فشل في عملية إنقاذ الجنود الذين تعرضوا لانفجار عبوة ناسفة في خان يونس (جنوبي قطاع غزة).

ووصف المتحدث الإسرائيلي الحدث في خان يونس بالصعب على جميع الإسرائيليين بعد خسارة 7 جنود.



وقال ديفرين إنه "لا يمكن للكلمات أن تصف حجم وجع عائلات الجنود الذين قتلوا في خان يونس".



ضربة موجعة

في الوقت نفسه، تطرق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى التي شنتها على إيران، وقال إن "الجيش أنجز أهداف الحرب وربما أكثر".



ورغم إقراره بأنه "من المبكر" تقييم الأضرار التي لحقت بالبرنامج جراء الغارات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة، فإن ديفرين أكد توجيه ما وصفها بـ"ضربة موجعة" للنووي الإيراني حيث تمت إعادته أعواما عدة إلى الوراء.



جدير بالذكر أن تقريراً أولياً سرياً -نسب للاستخبارات الأميركية- قال إن الضربات الأميركية أعادت البرنامج النووي الإيراني بضعة أشهر فقط إلى الوراء ولم تدمّره كما قال الذي سارع إلى نفي صحة ما ورد بالتقرير. (الجزيرة نت)