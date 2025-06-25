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عربي-دولي

إخفاق ومزاعم "إنجاز".. هكذا تحدث الجيش الإسرائيليّ عن غزة وإيران

Lebanon 24
25-06-2025 | 05:56
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تباينت تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، صباح اليوم الأربعاء، بين إقرار بالإخفاق في كمين خان يونس أمس وحديث عن تحقيق أهداف الحرب على إيران.
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وأقر ديفرين بأن الجيش فشل في عملية إنقاذ الجنود الذين تعرضوا لانفجار عبوة ناسفة في خان يونس (جنوبي قطاع غزة).
 
 
ووصف المتحدث الإسرائيلي الحدث في خان يونس بالصعب على جميع الإسرائيليين بعد خسارة 7 جنود.

وقال ديفرين إنه "لا يمكن للكلمات أن تصف حجم وجع عائلات الجنود الذين قتلوا في خان يونس".

ضربة موجعة
 
في الوقت نفسه، تطرق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى الغارات التي شنتها إسرائيل على إيران، وقال إن "الجيش أنجز أهداف الحرب وربما أكثر".

ورغم إقراره بأنه "من المبكر" تقييم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني جراء الغارات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة، فإن ديفرين أكد توجيه ما وصفها بـ"ضربة موجعة" للنووي الإيراني حيث تمت إعادته أعواما عدة إلى الوراء.

جدير بالذكر أن تقريراً أولياً سرياً -نسب للاستخبارات الأميركية- قال إن الضربات الأميركية أعادت البرنامج النووي الإيراني بضعة أشهر فقط إلى الوراء ولم تدمّره كما قال الرئيس دونالد ترامب الذي سارع إلى نفي صحة ما ورد بالتقرير. (الجزيرة نت)
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