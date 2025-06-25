29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إخفاق ومزاعم "إنجاز".. هكذا تحدث الجيش الإسرائيليّ عن غزة وإيران
Lebanon 24
25-06-2025
|
05:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
تباينت تصريحات المتحدث باسم الجيش
الإسرائيلي
إيفي ديفرين،
صباح اليوم
الأربعاء، بين إقرار بالإخفاق في كمين
خان يونس
أمس وحديث عن تحقيق أهداف الحرب على
إيران
.
Advertisement
وأقر ديفرين بأن الجيش فشل في عملية إنقاذ الجنود الذين تعرضوا لانفجار عبوة ناسفة في خان يونس (جنوبي قطاع غزة).
ووصف المتحدث الإسرائيلي الحدث في خان يونس بالصعب على جميع الإسرائيليين بعد خسارة 7 جنود.
وقال ديفرين إنه "لا يمكن للكلمات أن تصف حجم وجع عائلات الجنود الذين قتلوا في خان يونس".
ضربة موجعة
في الوقت نفسه، تطرق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى
الغارات
التي شنتها
إسرائيل
على إيران، وقال إن "الجيش أنجز أهداف الحرب وربما أكثر".
ورغم إقراره بأنه "من المبكر" تقييم الأضرار التي لحقت بالبرنامج
النووي
الإيراني
جراء الغارات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة، فإن ديفرين أكد توجيه ما وصفها بـ"ضربة موجعة" للنووي الإيراني حيث تمت إعادته أعواما عدة إلى الوراء.
جدير بالذكر أن تقريراً أولياً سرياً -نسب للاستخبارات الأميركية- قال إن الضربات الأميركية أعادت البرنامج النووي الإيراني بضعة أشهر فقط إلى الوراء ولم تدمّره كما قال
الرئيس دونالد ترامب
الذي سارع إلى نفي صحة ما ورد بالتقرير.
(الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: إعلان وقف النار بين إسرائيل وإيران إنجاز هام
Lebanon 24
الأمم المتحدة: إعلان وقف النار بين إسرائيل وإيران إنجاز هام
25/06/2025 15:08:33
25/06/2025 15:08:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مزاعم إسرائيلية تطالُ "حماس": "اعتداءات جنسية نفذها مقاتلون"!
Lebanon 24
مزاعم إسرائيلية تطالُ "حماس": "اعتداءات جنسية نفذها مقاتلون"!
25/06/2025 15:08:33
25/06/2025 15:08:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب تحدث عن تخصيب اليورانيوم بوضوح: لن نسمح لايران بذلك
Lebanon 24
ترامب تحدث عن تخصيب اليورانيوم بوضوح: لن نسمح لايران بذلك
25/06/2025 15:08:33
25/06/2025 15:08:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب الصين: ندين بأشد العبارات ما يحدث بين إسرائيل وإيران
Lebanon 24
مندوب الصين: ندين بأشد العبارات ما يحدث بين إسرائيل وإيران
25/06/2025 15:08:33
25/06/2025 15:08:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"يديعوت أحرونوت": إيران تشنّ حملة ضدّ عملاء "الموساد"
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": إيران تشنّ حملة ضدّ عملاء "الموساد"
08:00 | 2025-06-25
25/06/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فصلها من عملها... هذا ما تقرّر بشأن الصحافيّة أنطوانيت لطوف
Lebanon 24
بعد فصلها من عملها... هذا ما تقرّر بشأن الصحافيّة أنطوانيت لطوف
07:57 | 2025-06-25
25/06/2025 07:57:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إيرانيّ... هذا ما حصل للمنشآت النوويّة بعد الضربات الأميركيّة
Lebanon 24
إعتراف إيرانيّ... هذا ما حصل للمنشآت النوويّة بعد الضربات الأميركيّة
07:45 | 2025-06-25
25/06/2025 07:45:59
Lebanon 24
Lebanon 24
عقيد إيرانيّ اغتالته إسرائيل ليلة ولادة طفلته... هذه هويّته
Lebanon 24
عقيد إيرانيّ اغتالته إسرائيل ليلة ولادة طفلته... هذه هويّته
07:45 | 2025-06-25
25/06/2025 07:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: تكثيف الاتصالات مع الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
حماس: تكثيف الاتصالات مع الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة
07:35 | 2025-06-25
25/06/2025 07:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مبلغ كبير جدًا... موظف وزوجته يسرقان شركة (صورة)
Lebanon 24
مبلغ كبير جدًا... موظف وزوجته يسرقان شركة (صورة)
12:49 | 2025-06-24
24/06/2025 12:49:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لكل من تلقى لقاح كورونا... التهاب خطير قد تُصابون به!
Lebanon 24
لكل من تلقى لقاح كورونا... التهاب خطير قد تُصابون به!
14:16 | 2025-06-24
24/06/2025 02:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خرج عن صمته.. براد بيت يكشف للمرة الأولى تفاصيل عن حياته الخاصة مع انجلينا جولي
Lebanon 24
خرج عن صمته.. براد بيت يكشف للمرة الأولى تفاصيل عن حياته الخاصة مع انجلينا جولي
14:17 | 2025-06-24
24/06/2025 02:17:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت ببطن منتفخ.. للمرة الأولى وائل كفوري يظهر علناً مع زوجته الحالية شانا عبود شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
أطلت ببطن منتفخ.. للمرة الأولى وائل كفوري يظهر علناً مع زوجته الحالية شانا عبود شاهدوا الفيديو
01:40 | 2025-06-25
25/06/2025 01:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب القصف الإيرانيّ على قطر... هذا ما حصل مع ريم السعيدي على متن الطائرة (صور)
Lebanon 24
بسبب القصف الإيرانيّ على قطر... هذا ما حصل مع ريم السعيدي على متن الطائرة (صور)
08:23 | 2025-06-24
24/06/2025 08:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2025-06-25
"يديعوت أحرونوت": إيران تشنّ حملة ضدّ عملاء "الموساد"
07:57 | 2025-06-25
بعد فصلها من عملها... هذا ما تقرّر بشأن الصحافيّة أنطوانيت لطوف
07:45 | 2025-06-25
إعتراف إيرانيّ... هذا ما حصل للمنشآت النوويّة بعد الضربات الأميركيّة
07:45 | 2025-06-25
عقيد إيرانيّ اغتالته إسرائيل ليلة ولادة طفلته... هذه هويّته
07:35 | 2025-06-25
حماس: تكثيف الاتصالات مع الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة
07:28 | 2025-06-25
بين سوريا وإسرائيل.. ماذا يحصل؟
فيديو
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
25/06/2025 15:08:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
25/06/2025 15:08:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
25/06/2025 15:08:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24