Advertisement

عربي-دولي

السيسي يؤكد للرئيس الإيراني رفض مصر الهجوم الصاروخي على قطر

Lebanon 24
25-06-2025 | 06:04
A-
A+
Doc-P-1382421-638864535233677174.jpg
Doc-P-1382421-638864535233677174.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث أكد السيسي رفض مصر القاطع للهجوم الصاروخي الإيراني على الدوحة.
Advertisement
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي في مصر أن السيسي أدان أي أعمال تمس سيادة الدول، لا سيّما الأشقاء من الدول العربية والإسلامية.

كما رحّب بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مشددًا على أهمية تثبيت هذا الاتفاق والالتزام به، في ضوء ما كان يشهده المشهد الإقليمي من تصعيد كاد أن يزج بالمنطقة في فوضى وعنف شامل.

وأضاف أن الاتصال تضمن أيضًا استعراضًا للجهود المكثفة والاتصالات التي أجرتها مصر خلال الأيام الماضية مع مختلف الأطراف المعنية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لاحتواء التصعيد وإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة، مؤكدًا استمرار مصر في بذل كل ما يلزم من مساعٍ لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين اتفقا على أن المرحلة الحالية، بما تنطوي عليه من دقة وحساسية، تقتضي الدفع نحو الحلول السياسية الشاملة، وتبني مقاربات تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد المرتبطة بالأمن الإقليمي.

كما شددا على أهمية استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي بين واشنطن وطهران، وضرورة معالجة الشواغل المرتبطة بعدم الانتشار النووي، والدفع نحو إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس الإيراني حرص من جانبه على توجيه الشكر والتقدير للرئيس المصري مثمنًا المواقف المصرية الرشيدة والداعمة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، وما تنطوي عليه من جهود لحقن دماء كافة الأطراف. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
السيسي يؤكد رفض مصر لتوسيع الصراع في المنطقة
lebanon 24
25/06/2025 15:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المغربية: المملكة تدين الهجوم الصاروخي السافر الذي استهدف سيادة دولة قطر الشقيقة ومجالها الجوي
lebanon 24
25/06/2025 15:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطة الفلسطينية: الهجوم الصاروخي على قطر انتهاك سافر لسيادتها
lebanon 24
25/06/2025 15:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي: نحن على علم بالتقارير بشأن هجوم صاروخي إيراني على قطر
lebanon 24
25/06/2025 15:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2025-06-25
07:57 | 2025-06-25
07:45 | 2025-06-25
07:45 | 2025-06-25
07:35 | 2025-06-25
07:28 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24