السيسي يؤكد للرئيس الإيراني رفض مصر الهجوم الصاروخي على قطر

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس مسعود بزشكيان، حيث أكد السيسي رفض مصر القاطع للهجوم الصاروخي الإيراني على الدوحة.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي في مصر أن السيسي أدان أي أعمال تمس سيادة الدول، لا سيّما الأشقاء من والإسلامية.



كما رحّب بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين وإيران، مشددًا على أهمية تثبيت هذا الاتفاق والالتزام به، في ضوء ما كان يشهده المشهد الإقليمي من تصعيد كاد أن يزج بالمنطقة في فوضى وعنف شامل.



وأضاف أن الاتصال تضمن أيضًا استعراضًا للجهود المكثفة والاتصالات التي أجرتها مصر خلال الأيام الماضية مع مختلف الأطراف المعنية، وعلى رأسها الأمريكية، لاحتواء التصعيد وإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة، مؤكدًا استمرار مصر في بذل كل ما يلزم من مساعٍ لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.



وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين اتفقا على أن المرحلة الحالية، بما تنطوي عليه من دقة وحساسية، تقتضي الدفع نحو الحلول السياسية الشاملة، وتبني مقاربات تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد المرتبطة بالأمن الإقليمي.



كما شددا على أهمية استئناف المفاوضات بشأن البرنامج بين وطهران، وضرورة معالجة الشواغل المرتبطة بعدم الانتشار النووي، والدفع نحو إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في .



وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس الإيراني حرص من جانبه على توجيه الشكر والتقدير للرئيس المصري مثمنًا المواقف الرشيدة والداعمة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، وما تنطوي عليه من جهود لحقن دماء كافة الأطراف. (روسيا اليوم)